الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رسالة وطن وثأر وكرامة، الطيار زكريا كمال أول شهداء القوات الجوية في حرب أكتوبر

حرب اكتوبر، فيتو
حرب اكتوبر، فيتو
ads

تقترب عقارب الساعة من الثانية ظهرًا، والكل في وضع الاستعداد، بدأت لحظة الفخر والعزة، مع إقلاع 36 طائرة من طراز "سوخوي" بقيادة المقدم زكريا كمال، أحد أمهر طياري السوخوي، من قاعدة بلبيس الجوية.

حلّقت الطائرات على ارتفاع منخفض للغاية وبسرعة جنونية، في مغامرة وُصفت بأنها "مهمة مستحيلة"، لتمهيد الطريق لبداية أعظم معركة في تاريخ العسكرية المصرية: معركة العبور ونصر أكتوبر المجيد.
 

كلمات خالدة للبطل الشهيد 

وقف البطل زكريا كمال قبل إقلاعه بدقائق وسط طيّاره، وقال بصوت حاسم ومفعم بالإيمان: «الضربات الجوية هتكون مفتاح النصر، وإحنا علينا مسئولية الدفاع عن شرف بلدنا… والثأر لرجالنا اللي راحوا في 67. استعدّوا يا رجالة».

رسالة وطن وثأر وكرامة

انطلقت الطائرات دكًّا لحصون العدو على أرض سيناء الطاهرة، وكان زكريا يقود السرب بحماس وبراعة، يشق عنان السماء كمن يصعد إلى العُلا في سماء المجد، حاملًا رسالة وطن وثأر وكرامة. 

ومع الاقتراب من الهدف، أعطى البطل زكريا كمال أوامره لطياريه بالانفصال عن التشكيل وتنفيذ الضربة بدقة، فاستجابت النسور المصرية بكل شجاعة، ونُفِّذت المهمة بنجاح، ليفتحوا الطريق أمام عبور الأبطال واقتحام خط بارليف.

لكن أثناء عودته، اخترق صاروخ إسرائيلي غادر طائرته، واشتعلت النيران بها، كان بإمكانه القفز والنجاة، لكنه رفض أن يتركها، وحاول العودة بها بكل ما أوتي من قوة، مصممًا على القتال حتى اللحظة الأخيرة.

وفي تمام الساعة 2:04 ظهرًا، سقطت طائرته، وسجّل اسمه في صفحات المجد كـأول شهيد طيار في حرب أكتوبر المجيدة… شهيد العزة والشرف، زكريا كمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهمة المستحيلة التشكيل الضربات الجوية القوات الجوية قاعدة بلبيس

الأكثر قراءة

كواليس الإطاحة بعلاء عابد من ترشيحات مجلس النواب

إخلاء سبيل مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور بكفالة

مصادر لـ "فيتو": مستقبل وطن يخطر مرشحيه الفرديين ببدء الترشح لانتخابات مجلس النواب

لم يتضمن الفعل الفاضح، كواليس التحقيق مع متهمي مشاجرة المحور واعترافاتهم

أعضاء بمجلس الزمالك يدرسون الاستقالة بسبب الأزمة المالية وسحب أرض أكتوبر

من قصص القرآن الكريم، ماذا كان يحدث للجن والطير والحيوان عند سماعهم ترتيل داود الزبور

القبض على رجل أعمال شهير هارب من تنفيذ أحكام قضائية في 15 مايو

أسعار الذهب تخرج عن السيطرة، وهذا العيار يسجل 6050 جنيها

خدمات

المزيد

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، ماذا كان يحدث للجن والطير والحيوان عند سماعهم ترتيل داود الزبور

هل يجوز للزوج أخذ أموال زوجته وما ضوابط المعاملات المالية بينهما ؟ (فيديو)

هل المرأة ليس لها إلا البيت فى الإسلام؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads