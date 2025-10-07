القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الـ 18 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2025"

نظمت هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية " ذاكرة أكتوبر 2025" ببانوراما حرب أكتوبر، تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة وفي إطار حرص القوات المسلحة على إثراء الوعى التاريخى والفكرى لمختلف الأجيال وتعريفهم بما حققته العسكرية المصرية من إنجازات وبطولات خلدها التاريخ بأحرف من نور فى سجلات عزة الوطن.

ويضم المعرض بين جنباته العديد من الأجنحة والمعروضات فى مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور، وكذا جناح للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية التى تناولت مراحل حرب أكتوبر وذلك بمشاركة وزارات ( التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، ومشيخة الأزهر الشريف) وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ودور النشر المصرية بالإضافة إلى إصدارات هيئة البحوث العسكرية.

قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

كما اشتمل المعرض على عدد من الصور الفوتوغرافية وعدد من اللوحات الزيتية والماكيتات التى جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم فى نصر أكتوبر بإشراف قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب.

واحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة لنماذج من الأسلحة والمعدات التى شاركت فى الحرب كما شارك بالمعرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بجناح يضم كافة منتجات الجهاز والتى تقدم للزوار بأسعار مخفضة.

قصور الثقافة والفرق الطلابية

كما اشتمل المعرض على مسرح ثقافي فني لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابية بعدد من الجامعات المصرية، ومديريات التربية والتعليم.

حضر مراسم افتتاح المعرض اللواء أ.ح أسامة نجا مساعد وزير الدفاع واللواء أ.ح هانى مسعد شبانة رئيس هيئة البحوث العسكرية وعدد من قادة القوات المسلحة ورموز الفكر والمعرفة وطلبة المدارس والجامعات المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.