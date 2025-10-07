الإعدام لشخص قتل زوجته فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "س.ع.ح" بالإعدام شنقا، لاتهامه في قتل المجني عليها "ر.ط.م".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار رامى سعد طبيخه، والمستشار شريف عبد المنعم هجرس، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 24847 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث يفيد ببلاغ بقيام المتهم بقتل زوجته بالشقة محل سكنهم بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه على أثر بلاغ لقسم شرطه المنتزه ثالث، قيام المتهم "س.ع.ح" عاطل، بقتل زوجته المجني عليها "ر.ط.م"، بعد أن استدرجها إلي غرفة النوم عقب تجهيزها الطعام، وقام بالإمساك بايشارب حريمي ولفه حول عنقها عدة لفات وأحكم رابطه وقام بشد طرفيه حتى وافتها المنية وتوفيت حيث أن المتهم كان دائم التعدي علي المجني عليها.

وأضافت التحقيقات، أن قبل الواقعة بأيام قام المتهم بالتعدى علي المجنى عليها زوجته بعد أن كبل يديها وضربها الي أن تدخل احد الجيران وأصلح بينهم وعاد المتهم مرة أخري للتعدي علي زوجته وقتلها لشكه فيها دون دليل أو مبرر.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.

