الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الإعدام لشخص قتل زوجته فى الإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "س.ع.ح" بالإعدام شنقا، لاتهامه في قتل المجني عليها "ر.ط.م".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار رامى سعد طبيخه، والمستشار شريف عبد المنعم هجرس، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.

 

وزير الرياضة: كرة القدم مزاج عام للناس ومواجهة جيبوتي لن تكون سهلة

العسل والليمون أفضل طرق علاج الكحة الجافة

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 24847 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث يفيد ببلاغ بقيام المتهم بقتل زوجته بالشقة محل سكنهم بدائرة القسم.

 

وتبين من التحقيقات، أنه على أثر بلاغ لقسم شرطه المنتزه ثالث، قيام المتهم "س.ع.ح" عاطل، بقتل زوجته المجني عليها "ر.ط.م"، بعد أن استدرجها إلي غرفة النوم عقب تجهيزها الطعام، وقام بالإمساك بايشارب حريمي ولفه حول عنقها عدة لفات وأحكم رابطه وقام بشد طرفيه حتى وافتها المنية وتوفيت حيث أن المتهم كان دائم التعدي علي المجني عليها.

 

وأضافت التحقيقات، أن قبل الواقعة بأيام قام المتهم بالتعدى علي المجنى عليها زوجته بعد أن كبل يديها وضربها الي أن تدخل احد الجيران وأصلح بينهم وعاد المتهم مرة أخري للتعدي علي زوجته وقتلها لشكه فيها دون دليل أو مبرر.

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية جنايات الأسكندرية شرطة المنتزة ثالث

مواد متعلقة

وزير الرياضة: كرة القدم مزاج عام للناس ومواجهة جيبوتي لن تكون سهلة

العسل والليمون أفضل طرق علاج الكحة الجافة

رئيس الوزراء: استقرار معدلات التضخم عند حدود 8% في 2026

الأكثر قراءة

هل اتخذت الحكومة قرارا برفع أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة؟ مدبولي يرد

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة بعد الارتفاعات الأخيرة مساء اليوم الثلاثاء

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

ظهور عايدة رياض وشيكو على السجادة الحمراء بمهرجان المركز الكاثوليكي (فيديو)

المعلم رمز الأخلاق، سفير الإمارات يكشف تفاصيل زيارته للأسطورة حسن شحاتة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

جولة ليلية لـ رئيس الوزراء لمتابعة سير العمل بمشروع حدائق "تلال الفسطاط" (صور)

مرشح وحيد يفصل قائمة الخطيب من حسم انتخابات الأهلي بالتزكية

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، وصايا الله لسيدنا داود ومزاعم الإسرائيليات حول زوجاته

ما حكم سبّ الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads