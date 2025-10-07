بعد قليل.. رئيس الوزراء يتفقد حدائق تلال الفسطاط ويعقبه مؤتمر صحفي

يبدأ بعد قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية بحدائق تلال الفسطاط لمتابعة آخر مستجدات المشروع وأعمال التطوير الجارية، والوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز.

ومن المقرر أن يعقب الجولة عقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء من الحديقة، لاستعراض أبرز الملفات والقرارات الحكومية ومناقشة المستجدات على الساحة الداخلية.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد ترأس اليوم الثلاثاء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

