السلطات الفرنسية تحقق مع شركة آبل بتهم انتهاك خصوصية المستخدم

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء أن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقات مع شركة "آبل" بسبب تهم تتعلق بجمع بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني عبر مساعد Siri الصوتي.

فرنسا تحقق مع "آبل" بتهم انتهاك خصوصية المستخدم



وأفادت التقارير بأن السلطات الفرنسية بدأت تحقيقا رسميا بعد شكوى رفعها الاتحاد الفرنسي لحقوق الإنسان، استنادا إلى شهادة الموظف السابق توماس لو بونيك، الذي عمل في شركة متعاقدة مع "آبل".



وأوضح لو بونيك أنه عمل عام 2019 في شركة Globe Technical Services، التي كانت تتلقى تسجيلات لأصوات مستخدمي أجهزة "آيفون" أثناء تفاعلهم مع المساعد الصوتي Siri، بهدف تحسين أدائه.

وأضاف أن بعض هذه التسجيلات لم تكن مشفّرة، ما أتاح إمكانية التعرف على هوية المتحدثين. ولا تزال الهيئات الفرنسية المختصة بمكافحة الجريمة الإلكترونية تحقق في القضية.



ومن جهتها، نفت "آبل" استخدام بيانات Siri لأي أغراض تسويقية أو بيعها لأطراف خارجية، وأكدت أنه منذ يناير الماضي لم تعد تحتفظ بالتسجيلات الصوتية إلا بعد موافقة المستخدم الصريحة.

