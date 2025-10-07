وزير الصحة يوافق على شغل أعضاء التمريض المؤهلين الوظائف الإشرافية

وافق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، رسميا على شغل أعضاء هيئة التمريض العالي الذين يحملون تأهيلًا متخصصًا علميًا وعمليًا لوظائف إشرافية داخل الفرق الصحية، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالاستفادة المثلى من الكوادر التمريضية، وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية بشكل عام.

تعزيز مبدأ العدالة في توزيع المهام داخل الفريق الطبي

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الهدف من القرار هو تعزيز مبدأ العدالة في توزيع المهام داخل الفريق الطبي، من خلال تمكين الكوادر التمريضية العالية المتميزة -بشرط حصولها على التأهيل المتخصص– من تولي مناصب قيادية وإشرافية بناءً على معايير الكفاءة والخبرة العملية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز التعاون الجماعي داخل المنظومة الصحية.

وأوضح «عبدالغفار» أن وظائف أعضاء المهن الطبية تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية:

الوظائف التخصصية التي تركز على المهارات الطبية المتقدمة

الوظائف الفنية التي تشمل المهام التشغيلية اليومية

الوظائف الإشرافية التي تتعلق بالإشراف، والمراجعة، وتقديم الخبرة في المجالات الطبية والفنية

قرار تحديد الوظائف الإشرافية من قبل وزير الصحة

ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية تحدد درجات ومستويات هذه الوظائف، بالإضافة إلى شروط شغلها، ويصدر قرار تحديد الوظائف الإشرافية من قبل وزير الصحة، بناءً على اقتراحات الإدارات المعنية في ديوان عام الوزارة، ووفقًا لموافقة الوزير، فإن الوظائف الإشرافية لأعضاء هيئة التمريض العالي المؤهلين تخصصيًا داخل المؤسسات الصحية، هي:

رئيس فرق مكافحة العدوى

رئيس فرق الجودة

رئيس فريق التدريب

رئيس السلامة والصحة المهنية

وأكد المتحدث الرسمي للصحة أن التمريض يُعد العمود الفقري للرعاية الصحية، حيث يشكل نحو 59% من القوى العاملة الصحية عالميًا، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية (WHO) لعام 2020.

ويأتي هذا القرار لتعزيز دور التمريض العالي المؤهل تخصصيًا في تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.

