انقطاع الكهرباء عن كامل أراضي مقاطعة زابوروجيه الروسية جراء قصف أوكراني

قالت وسائل إعلام روسية، إن "سلطات مقاطعة زابوروجيه الروسية، أعلنت أن التيار الكهربائي انقطع في جميع أنحاء المنطقة إثر ضربة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء".

ضربة جديدة نفذتها القوات الأوكرانية

وقالت وزارة الطاقة الإقليمية في بيان لها: "نتيجة لضربة جديدة نفذتها القوات الأوكرانية، تضررت مرافق طاقة في منطقة زابوروجيه، وانقطع التيار الكهربائى في جميع أنحاء المقاطعة".

أعمال إصلاح طارئة

وأضافت الوزارة أن "المتخصصين يقومون بأعمال إصلاح طارئة، وأن الكهرباء ستعود فى أسرع وقت ممكن".

من جانبه، صرح حاكم زابوروجيه يفغينى باليتسكي بأن انقطاع الكهرباء فى المنطقة لن يطول وسيعود التيار الكهربائى بحلول مساء اليوم.

