خارج الحدود

إجلاء 151 شخصا من منجم في مقاطعة كيميروفو الروسية بسبب انهيار صخري

منجم
منجم

أفادت وزارة صناعة الفحم في مقاطعة كيميروفو الروسية بحدوث انهيار صخري في منجم "يروناكوفسكايا-8 في منطقة نوفوكوزنتسك بالمقاطعة، وأكدت عدم وقوع إصابات وإجلاء 151 شخصا.

وقالت الوزارة: "حدث حادث في منجم "يروناكوفسكايا-8" حيث وقع انهيار بطول حوالي 12 مترا في سقف ممر التهوية. ولكن لم يتم إغلاق الممر بالكامل. ولم تقع إصابات، وكان هناك 151 شخصا في المنجم، وقد غادروا مواقع عملهم".

 

يعمل عمال المنجم على إزالة الأنقاض

وأفادت التقارير بأن فرق الإنقاذ المتخصصة في المناجم قامت بفحص موقع الانهيار. والهواء يتسرب عبر الأنقاض، ويعمل عمال المنجم على إزالة الأنقاض.

ووفقا للمديرية العامة لمقاطعة كيميروفو فقد وقع الحادث الساعة 1:30 صباحا بتوقيت موسكو. وشارك في العملية 23 متخصصا من وزارة الطوارئ الروسية و5 معدات.

