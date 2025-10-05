إجلاء 151 شخصا من منجم في مقاطعة كيميروفو الروسية بسبب انهيار صخري

أفادت وزارة صناعة الفحم في مقاطعة كيميروفو الروسية بحدوث انهيار صخري في منجم "يروناكوفسكايا-8 في منطقة نوفوكوزنتسك بالمقاطعة، وأكدت عدم وقوع إصابات وإجلاء 151 شخصا.

وقالت الوزارة: "حدث حادث في منجم "يروناكوفسكايا-8" حيث وقع انهيار بطول حوالي 12 مترا في سقف ممر التهوية. ولكن لم يتم إغلاق الممر بالكامل. ولم تقع إصابات، وكان هناك 151 شخصا في المنجم، وقد غادروا مواقع عملهم".

يعمل عمال المنجم على إزالة الأنقاض

وأفادت التقارير بأن فرق الإنقاذ المتخصصة في المناجم قامت بفحص موقع الانهيار. والهواء يتسرب عبر الأنقاض، ويعمل عمال المنجم على إزالة الأنقاض.

ووفقا للمديرية العامة لمقاطعة كيميروفو فقد وقع الحادث الساعة 1:30 صباحا بتوقيت موسكو. وشارك في العملية 23 متخصصا من وزارة الطوارئ الروسية و5 معدات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.