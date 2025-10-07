رئيس البورصة يلقي محاضرة حول أساسيات الاستثمار في أسواق الأوراق المالية

عقدت البورصة المصرية ندوة تثقيفية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في إطار جهودها لنشر الوعي المالي والاستثماري بين الشباب، وتعريفهم بدور سوق المال في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص التمويل للمشروعات.

وألقى الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، بحضور الدكتورة حنان محمد علي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة ياسمين غريب الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد بالكلية، محاضرة استعرض فيها آليات عمل سوق الأوراق المالية، وأهمية الاستثمار طويل الأجل، والأدوات والآليات المتاحة حاليا في سوق الأوراق المالية، وأيضا تلك المخطط إطلاقها في الفترة القادمة.

كما أوضح عزام دور البورصة في تعزيز الشمول المالي وتشجيع الادخار عبر أدوات سوق رأس المال، مؤكدا أن البورصة تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج التثقيف والتدريب العملي لطلاب الجامعات، انطلاقًا من إيمانها بأهمية بناء جيل جديد واعٍ بثقافة الاستثمار المسؤول.

وصرّح الدكتور عزام بأن نظام التداول الجديد يتيح تداول شهادات خفض الكربون، وذلك في إطار بورصة المناخ المصرية، مضيفا أن البورصة تولي اهتمامًا متزايدًا بمجال الاستدامة، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين به، وعليه فإن البورصة بصدد إطلاق مؤشر خاص بمعايير الاستدامة ليلبي طلب المستثمرين.

كما قام عزام بتسليم شهادات إتمام ورش العمل الخاصة ببرنامج محاكاة التداول بالبورصة المصرية للطلاب المشاركين الذين اجتازوا ورش العمل بنجاح، مثمّنًا الجهد المبذول من جانبهم، ومستوى التفاعل الإيجابي الذي أبدوه خلال التدريب.

يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار استراتيجية البورصة المصرية الهادفة إلى تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية لدى فئات المجتمع المختلفة، خاصة فئة الشباب وطلاب الجامعات، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

