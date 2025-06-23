أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر جرام الذهب في الصاغة.. زيادة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 أشهر.. ارتفاع الدولار أمام الجنيه في البنوك

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تراجع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم ( اخر تحديث )

أسعار الذهب اليوم، تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية في ختام حركة تعاملات اليوم الإثنين 23 يونيو 2025، بنحو 20 جنيها وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

حركة الأونصة العالمية وتأثيرها على الأسعار محليا

وأدى تزايد التوترات في الشرق الأوسط، واندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى الزيادة، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، ما جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5520 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4830 جنيها “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 4140 جنيهات “للبيع”.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 38600 جنيها.

ارتفاع الدولار أمام الجنيه في البنوك ختام التعاملات

سعر الدولار أمام الجنيه، ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث ارتفع بنحو 12 قرشا في ختام حركة تعاملات اليوم الإثنين 23 يونيو 2025.

توترات إقليمية وضغط على الجنيه

شهدت البنوك المصرية خلال الأيام الأخيرة تباينا ملحوظًا في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وسط تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة وعلى رأسها تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا هذا التوتر دفع الأسواق إلى التحرك بعنف، وزاد من الطلب على الدولار كعملة ملاذ آمن، ما تسبب في ضغوط إضافية على العملة المحلية، خاصة مع ارتفاع فاتورة الواردات وتراجع تدفقات العملات الأجنبية.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري الذي يسعى إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، حيث أدت هذه التوترات إلى زيادة القلق في الأسواق المحلية، ودفعت المتعاملين للتحوط بشراء الدولار، ما ساهم في رفع سعره داخل البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه

ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

- 50.61 جنيه للشراء.

- 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-50.63 جنيه للشراء.

-50.73 جنيه للبيع.



وزير الاستثمار يعقد لقاءات مكثفة مع شركات صينية لاستعراض فرص ومقومات السوق المحلي

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عدد من اللقاءات مع الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري حيث استعرضت اللقاءات مقومات الاستثمار بالسوق المصري والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات.

وقد استهل الوزير اللقاءات بعقد اجتماع موسع مع مسؤولي شركة Energy China العاملة في مجال تحلية المياه والطاقة المتجددة.

جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

استعرض اللقاء التوجهات الحالية للدولة في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمارات الخضراء، وكذا حرصها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع وبما يسهم في جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة.



افتتاح الدورة العاشرة من معرض بلاست إكسبو والخامسة من باك إكسبو

افتتح اليوم فعاليات الدورة العاشرة من معرض "بلاست إكسبو" والدورة الخامسة من معرض "باك إكسبو"بمشاركة 12 شركة مصرية.

وبحضور كلا من رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي وهشام الحايد رئيس الفيدرالية المغربية للبلاستيك وعابد شاكر نائب رئيس الكونفدرالية العامة لرجال الأعمال المغاربة والوزير مفوض تجارى سليمان خليل رئيس المكتب التجاري المصري في المملكة المغربية ونبيل الصواف مدير الفيدرالية المغربية للبلاستيك ومحمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية وسارة ابراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف.

استراتيجية المجلس التصديري للصناعات الكيماوية لدعم الصناعات المصرية

يأتي ذلك في إطار استراتيجية المجلس التصديري للصناعات الكيماوية لدعم تواجد الصناعات المصرية في الأسواق الإفريقية، وعلى رأسها السوق المغربي الواعد والذي يشهد نمو ملحوظ في حجم الصادرات المصرية إليه، حيث بلغ إجمالي صادرات قطاع الكيماويات المصرى للمملكة المغربية خلال عام 2024 نحو 237 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 6% مقارنة بعام 2023.

فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية

قرر مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديدة، وذلك وفقًا لمتطلبات لائحة النظام الأساسي للاتحاد الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (127) لسنة 2025 والمنشورة فى الوقائع المصرية فى عددها الصادر بتاريخ 12 يونبة 2025.

العملية الانتخابية ستتم وفقًا لجدول زمني محدد

وأوضح الاتحاد أن العملية الانتخابية ستتم وفقًا لجدول زمني محدد بمنتهى الشفافية واتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، ويتضمن هذا الجدول جميع المراحل التى تمر بها العملية الانتخابية بدءًا من تقديم طلبات الترشح ومرورًا بمرحلة الفحص والتظلمات، ووصولًا إلى إعلان النتائج النهائية.

بنك مصر يتبنى رعاية 19 اتحادًا رياضيًا

قامت الدكتورة فاطمة الجولي – رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر بتوقيع عقود رعاية بنك مصر للجنة الباراليمبية المصرية وللاتحاد المصري للتنس وللاتحاد المصري للكرة الطائرة وللاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء، مع كل من الدكتور حسام الدين مصطفى – رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية وإسماعيل الشافعي – رئيس الاتحاد المصري للتنس والمهندس ياسر قمر – رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة واحمد حبش - رئيس الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء، وذلك في احتفالية أقيمت يوم الاثنين الموافق 23 يونيو 2025، بحضور لفيف مميز من قيادات وزارة الشباب والرياضة وبنك مصر واللجنة الباراليمبية المصرية والاتحادات الرياضية المشاركة.

جاء ذلك في إطار دور بنك مصر في دعم الرياضة المصرية، وبرعاية الدكتور أشرف صبحى – وزير الشباب والرياضة، وحضور هشام عكاشة – الرئيس التنفيذي لبنك مصر.

وتعد رعاية بنك مصر لهذه الجهات تأكيدا على التزامه الراسخ بدعم الرياضة المصرية وتعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتجسد إيمان البنك العميق بقدرة الشباب المصري على تحقيق الإنجازات في كافة المجالات، واستكمالا لما قام به البنك في هذا المجال، حيث سبق للبنك ان قام بدعم اللجنة البارالمبية المصرية والتي تضم تحت لوائها 15 اتحادًا.

وأسفر التعاون البناء بين بنك مصر واللجنة البارالمبية المصرية عن تحقيق 7 ميداليات بارالمبية متنوعة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، بالإضافة إلى ذلك امتدت رعاية البنك لتشمل أبطالنا البارالمبيين من خلال توفير الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية لهم، مما ساهم في تحسين أداء اللاعبين واللاعبات من ذوي الهمم ومشاركتهم المميزة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

البورصة تربح 41 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات اليوم، الإثنين، وربح رأس المال السوقي 41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.233 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 31418 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 39171 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 14110 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 9294 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 12663 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 3281 نقطة.



الجمارك تشارك في مؤتمر "تفعيل إجراءات الصادر على منصة نافذة"

شهدت مصلحة الجمارك المصرية خطوة محورية نحو تفعيل وميكنة دورة إجراءات الصادر على منصة "نافذة" وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة التجارة الخارجية وتسهيل الإجراءات الجمركية.

تفعيل وميكنة دورة إجراءات الصادر على منصة نافذة



جاء ذلك في مؤتمر، تحت عنوان "تفعيل وميكنة دورة إجراءات الصادر على منصة نافذة"، والذي استضافته القاعة الرئيسية للهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

وأبرز المؤتمر الدور المحوري لمصلحة الجمارك المصرية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لا سيما من خلال إسهامات قياداتها في تبني الحلول التكنولوجية المتطورة. في هذا السياق، كان حضور ومشاركة الدكتور سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، حيث يعكس ذلك التزام المصلحة الراسخ بتحديث وتطوير الأنظمة الجمركية.

واستهل المؤتمر بكلمة لرئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، الذي أعرب عن شكره العميق للشخصيات المشاركة في انطلاقة الإسكندرية لتفعيل دورة الصادر بنظام منصة نافذة، مؤكدًا على أهمية هذا التعاون في دفع عجلة التجارة المصرية.

الغرف التجارية: ربط التصدير بإدخال الحصيلة عبر البنوك خطوة في صالح القطاع

قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن القرار الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن إلزام المصدرين بإدخال الحصيلة التصديرية من خلال البنوك المصرية، هو قرار صائب ويأتي في خدمة الصادرات المصرية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تُهدد استقرار الأسواق.

المصدر مطالب بتنفيذ عملية الإيداع البنكي للحصيلة

وأوضح زكي أن القرار لا يتحدث عن تقديم "تعهد" فقط كما يظن البعض، بل يتعلق بإلزام فعلي لبعض المنتجات المضافة مؤخرًا بإدخال حصيلة التصدير عبر البنوك المصرية، أي إن المصدر مطالب بتنفيذ عملية الإيداع البنكي للحصيلة، وليس الاكتفاء بالتعهد الكتابي، وهو ما يُسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم استقرار الجنيه.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يُطبق بالفعل على بعض السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت والسكر، وتمت إضافات جديدة مؤخرًا لضمان دخول الحصيلة بشكل فعلي إلى خزينة الدولة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على حماية الاقتصاد الوطني في ظل اشتعال الأوضاع الإقليمية، خاصة مع تصاعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، والتدخلات العسكرية الأمريكية التي تدفع رؤوس الأموال إلى الهروب من المنطقة.

حسن الخطيب يبحث مع وزير التجارة الصيني تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وانج وينتاو وزير التجارة الصيني، حيث تم بحث سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الصين.

التأكيد على الاعتزاز بالعلاقات المتميزة



وخلال الاجتماع تم التأكيد على الاعتزاز بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، والتي تم ترقيتها إلى مستوى "الشراكة الشاملة" منذ أكثر من عشر سنوات.

وأعرب وزيرالاستثمار عن تطلعه لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر الشهر المقبل، والتي ستكون فرصةً لترجمة ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين إلى مشروعات واستثمارات ملموسة.

وأكد «الخطيب» الأهمية الكبيرة للتعاون مع جمهورية الصين الشعبية على كافة الأصعدة والمجالات، مشيرا إلى أهمية تعظيم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال استثمارات مشتركة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

غدا، انطلاق المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي

ينطلق صباح غدا الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة" المزمع انعقاده على مدار يومين ٢٤_ ٢٥ يونيو ٢٠٢٥.

يأتي ذلك بحضور ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من متخذي القرار وصانعي السياسات، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن المؤتمر الدولي السنوي لهذا العام يستهدف توصيف الوضع الراهن للابتكار وعلاقته بالتنمية المستدامة في مصر، من خلال تقييم الأدوار الرئيسية ذات الصلة بنشر وتوطين الابتكار وتشخيص أبرز التحديات التي تواجه تطوير المنظومة الوطنية للابتكار المستدام، وكذلك تحليل أهم الخبرات والممارسات العالمية والإقليمية لتوطين الابتكار، بما يدعم استخلاص وطرح سياسات وأطر وتوجهات لدعم حوكمة واستدامة وكفاءة المنظومة الوطنية للابتكار في مصر.

بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية

قام أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، بتوقيع بروتوكول تعاون لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية، فى إطار حرص الجانبين على ربط التعليم بمتطلبات الواقع العملي، وذلك بحضور الدكتور أيمن شتيوي، عميد كلية الأعمال.



أكد أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا البروتوكول يعكس اهتمام وزير المالية بدفع مسار تطوير العنصر البشرى على نحو مستدام، في إطار رؤية شاملة لتطوير الأداء الجمركي، موضحًا أنه هذا البروتوكول يتضمن برامج متقدمة ومتكاملة للدراسات العليا بكلية الأعمال فى التخصصات المرتبطة بالعمل الجمركي، بما فى ذلك حزمة تعليمية متميزة من الدراسات المهنية من الدبلوم وحتى الدكتوراه للعاملين بالجمارك.

توفير برامج تدريبية مستمرة

قال إنه سيتم توفير برامج تدريبية مستمرة بكلية الأعمال بجامعة الإسكندرية لتنمية القدرات الإدارية والقيادية ودعم المسار المهني بمصلحة الجمارك، لافتًا إلى أن هناك برامج للتدريب الميداني بالمنافذ الجمركية لطلاب كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية.

أضاف أنه سيتم ربط التعليم بالواقع العملي من خلال مشاريع التخرج لطلاب شعبة الجمارك بكلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، مع إلزام طلاب الفرقة الرابعة بهذه الشعبة، بتقديم ورقة بحثية عن التدريب الميداني بمصلحة الجمارك، مؤكدًا أننا سنعمل على تحقيق التكامل بين جامعة الإسكندرية، ومصلحة الجمارك؛ حتى يلبي التعليم الأكاديمي احتياجات سوق العمل.

رئيس البورصة يشارك قيادات "يو للتمويل الاستهلاكي" قرع الجرس بمناسبة بدء التداول



افتتح أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية جلسة التداول اليوم الإثنين، الموافق 23-يونيو-2025، بحضور هبة الصيرفي - نائب رئيس البورصة المصرية، ومشاركة كل من: كريم عوض - الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة ووليد حسونة - الرئيس التنفيذي لـشركة "يو للتمويل الاستهلاكي" (VALU.CA)، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا ببدء التداول على أسهم شركة "يو للتمويل الاستهلاكي" بعد قيدها بالسوق الرئيسي.

وهنأ أحمد الشيخ — رئيس البورصة المصرية قيادات الشركة بإتمام عملية القيد والطرح المبتكرة وبدء التداول وأضاف: نرحب بكافة الشركات من كافة القطاعات لزيادة عدد الشركات المقيدة لتعزيز جانب العرض، ونرحب بكافة الأفكار والحلول المبتكرة في إطار قواعد القيد والتشريعات الحاكمة.

وأوضح رئيس البورصة أن هذه الصفقة تعتبر آلية مبتكرة لاستيفاء شروط القيد في البورصة المصرية من حيث عدد المساهمين ونسبة الأسهم المطروحة وحرة التداول، حيث تم توزيع جزء من أرباح شركة مقيدة بالبورصة المصرية، وهي شركة "مجموعة إي إف جي القابضة" (HRHO.CA)، على مساهميها في صورة أسهم في رأسمال شركة أخرى –حديثة القيد- وهي شركة "يو للتمويل الاستهلاكي" (VALU.CA)، توطئة لبدء التداول على أسهم "يو للتمويل الاستهلاكي".

كامل الوزير يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع السادس والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وفي مستهل الاجتماع أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لزيارته لمنطقة أبو رواش الصناعية واطلاعه على التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية بالمنطقة (800 منشأة حاليًا ومخطط وصولها إلى 1000 منشأة بعد التوسعات المستقبلية) حيث تركزت التحديات بالمنطقة في ضعف المرافق الأساسية (مياه الشرب -الصرف الصحي- الكهرباء- الغاز) بالمنطقة مما ينعكس سلبيًا على سير العملية الإنتاجية بهذه المنشآت.

ضرورة التزام المصانع بالمدد الزمنية المحددة لإقامة المنشآت علي الأراضي الصناعية

وأكد الوزير على ضرورة تضافر جهود كافة الوزارات(وخاصة وزارتي الإسكان والري ) والهيئات المعنية لرفع كفاءة المرافق بالمنطقة وإقامة محطة المياه والصرف الصحي التي حصلت المنطقة على التصديقات والموافقات اللازمة لإقامتها وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة بالتنسيق مع محافظة الجيزة لإقامة المحطة وكذا زيادة الطاقات اللازمة للمنطقة بما يسهم في تعظيم عجلة الإنتاج بها خاصة وأن بها مصانع كبيرة وكثيفة العمالة وأغلبها يصدر للخارج، كما اتفقت للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على قيام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بإعداد خطة لإقامة محطة المياه والصرف الصحي وعرضها خلال الاجتماع القادم للمجموعة.

رئيس الرقابة المالية يبحث مع السفير الإيطالي جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي

استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.



وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملًا لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وبيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.

ارتفاع تاريخي في تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 أشهر



حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عشـرة شهور (الفترة يوليو/ إبريل من السنة المالية 2024 /2025) قفزة تاريخية غير مسبوقة حيث ارتفعت بمعدل 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار (مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وبحسب بيان البنك المركزي المصري شهدت الفترة يناير/إبريل 2024 /2025 ارتفاعًا بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار (مقابل نحو 7.2 مليار دولار). وعلى المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات شهر إبريل 2025 بمعدل 39.0% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.0 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار).

سجلت 2.6 مليار دولار، قفزة في صادرات الصناعات الهندسية خلال 5 أشهر

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تحقيق قطاع الصناعات الهندسية نموًا ملحوظًا في الصادرات خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، حيث ارتفعت بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، لتسجل 2.6 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار.

كما شهد شهر مايو وحده زيادة في الصادرات بنسبة 12% مقارنة بشهر مايو 2024، لتبلغ 574 مليون دولار مقابل 513 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفق التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الهندسية المصرية

وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية: إن الزيادة المحققة تعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الهندسية المصرية، لا سيما في ظل استمرار التقلبات العالمية.

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