محافظ القاهرة يتفقد ميدان رمسيس ويوجه بتكثيف الحملات لإعادة الانضباط للمنطقة

أجرى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة جولة تفقدية بالمنطقة المحيطة بميدان رمسيس لمتابعة أعمال نقل مواقف السيارات العشوائية للموقف الجديد، ونقل الباعة الجائلين لأماكن بديلة بهدف إعادة الانضباط للمنطقة، وذلك فى إطار جهود الدولة لإعادة تخطيط الميدان.

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى والحفاظ على الشكل الحضارى للمكان، مع إجراء صيانة لإشارات المرور، وأعمدة الإنارة، والأسوار الحديدية، وزيادة المسطحات الخضراء فى الميدان.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم إجراء حملات يومية لحين إعادة الانضباط للمنطقة.

