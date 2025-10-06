الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة يتفقد ميدان رمسيس ويوجه بتكثيف الحملات لإعادة الانضباط للمنطقة

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أجرى  د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة  جولة تفقدية بالمنطقة المحيطة بميدان رمسيس لمتابعة أعمال نقل مواقف السيارات العشوائية للموقف الجديد، ونقل الباعة الجائلين لأماكن بديلة بهدف إعادة الانضباط للمنطقة، وذلك فى إطار جهود الدولة لإعادة تخطيط الميدان.

 

محافظ القاهرة يضع إكليلا من الزهور على شهداء أكتوبر

محافظ القاهرة يكشف موعد انتهاء عمل لجان تقييم الإيجار القديم

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى والحفاظ على الشكل الحضارى للمكان، مع إجراء صيانة لإشارات المرور، وأعمدة الإنارة، والأسوار الحديدية، وزيادة المسطحات الخضراء فى الميدان.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم إجراء حملات يومية لحين إعادة الانضباط للمنطقة.

