أخبار مصر

محافظ القاهرة يكشف موعد انتهاء عمل لجان تقييم الإيجار القديم

قانون الايجار القديم، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن لجان الحصر التي تم تشكيلها من أجل تقييم المناطق إلى "متميزة، اقتصادية، متوسطة" لتحديد قيمة الزيادة في وحدات الإيجار القديم، وذلك طبقًا للضوابط المحددة المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025 ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ستنتهى من العمل خلال أسبوعين، على أن يتم إعلان نتائج الحصر.

 

قانون الإيجار القديم، أولويات وضوابط السكن البديل للمستأجرين

كل ما تريد معرفته عن الوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم

وأضاف محافظ القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن اللجان مشكلة على مستوى كل حى وبعضوية جهات مختلفة كمسئولى من الضرائب العقارية ومسئولى من الحي ومن هيئة المساحة ومديرى إدارات الأملاك والطرق بالأحياء.


وأشار محافظ القاهرة إلى أنه ليس بالضرورة أن تصنف الأحياء الراقية كمناطق متميزة، لافتا إلى أن الأحياء الراقية تتضمن مناطق متوسطة بداخلها لذلك سنجد أكثر من فئة بداخل الحي الواحد.

 

يذكر أن القانون رقم 164 لسنة 2025, نص على زيادة قيمة الأجرة وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 7 سنوات لغرض السكنى و5 سنوات لغرض التجارى، على أن تكون الزيادة خلال السبع سنوات للسكنى من خلال تقسيم المناطق إلى " متميزة، متوسطة، اقتصادية", على أن تكون زيادة قيمة الأجرة فى المناطق المتميزة 20 ضعف الأجرة الحالية بحد أدنى ألف جنيها، وتكون زيادة قيمة الأجرة بالمناطق المتوسطة 10 أضعاف قيمة الأجرة الحالية بحد أدنى 400 جنيها،وأخيرا المناطق الاقتصادية تكون زيادة قيمة الأجرة 10 أضعاف الأجرة الخالية بحد أدنى 250 جنيها  مع زيادة سنوية 15 ٪.
 

