القبض على 3 طلاب بتهمة الاعتداء على طالب من ذوي الهمم وتصوير الواقعة بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 طلاب بالصف الثاني الإعدادي، بتهمة استدراج طفل من ذوي الهمم والاعتداء عليه جنسيا، وهتك عرضه وتصويره مقطع فيديو في أرض زراعية بقرية دنجواي التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية.

بدأت الواقعة بقيام "عبد العال ع ا ع " ۲۹ سنة خراط معادن، ومقيم قرية دنجواى - دائرة المركز - وبرفقته نجله سيف من ذوي الهمم ١٦ سنة طالب بالصف الأول بمدرسة الخطوط العربية ببندر شريين، بتحرير محضر اعتداء جنسي، وهتك عرض لطفله على يد 3 طلاب وتصويره.



وخلال المحضر اتهم كل من “سيف س ع ع” ١٦ سنة طالب بالصف الثاني الإعدادي، “ أدهم ع م ح” ١٥ سنة طالب بالصف الثاني الإعدادي، “السيد ع و ا” ١٥ سنة طالب بالصف الثاني الإعدادي، وجميعهم يقيمون بذات القرية، باستدراج نجله لأحد الأراضي الزراعية المتاخمة للقرية محل إقامتهم وتعدى الأول عليه جنسيا، وهتك عرضه.

وقام المتهم الثاني بتصويره مقطع فيديو بهاتفه المحمول، وأضاف بأن نجله يعاني من تأخر ذهني ويعالج طرف أحد الاطباء بعيادته الخاصة.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم، اعترفوا باتكاب الواقعة، وقدم الثاني هاتفه المحمول، وبفحصه تبين احتواءه على مقطع فيديو خاص بالواقعة، وأفاد بعدم قيامه بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٦٧٨٤ / ۲۰۲۵ جنح مركز شربين، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

