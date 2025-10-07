أسعار الذهب في قطر اليوم الثلاثاء 2025.10.7

ننشر أسعار الذهب في السوق القطرية، اليوم الثلاثاء، حيث ارتفعت بصورة ملحوظة في جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بسوق الذهب القطري اليوم عند 464 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 425 ريالات قطرية، بينما سجل عيار 21 في قطر 406 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 348 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 271 ريالا قطريا.

اسعار الذهب فى البورصة العالمية

سجّل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا اليوم الثلاثاء، مع استمرار الجمود بين مجلسَي الكونجرس الأميركي دون مؤشرات على حلٍّ قريبٍ لأزمة إغلاق الحكومة، في حين قدّمت التوقعات شبه المؤكدة بخفض معدلات الفائدة من قبل الفدرالي هذا الشهر دعمًا إضافيًا للأسعار.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 3971.90 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس في وقتٍ سابق من الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3977.19 دولارًا.

كما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لتسليم ديسمبربنسبة 0.5% لتسجّل 3998.20 دولارًا للأونصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.