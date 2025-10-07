إيقاف مدير المدينة التعليمية بـ6 أكتوبر ومدير المبنى بعد بلاغات بوجود مخالفات جسيمة

أمرت النيابة الادارية بايقاف مدير المدينة التعليمية بـ 6 اكتوبر، ومدير المبني، للتحقيق في شكاوي العاملين حول وجود مخالفات جسيمة داخل المدينة

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ واستكمالًا للتحقيقات الموسعة التي يجريها المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض؛ حيث أجرى المستشار أحمد الطبَّاخ عضو المكتب معاينةً للمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، بصحبة عددٍ من المختصين بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء من اللجنة المشكلة لفحص الواقعة.

وكانت النيابة الإدارية تلقت عددًا من الشكاوى من بعض العاملين بالمدينة التعليمية، تضمنت الإبلاغ عن وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل المدينة، وبالعرض على المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، وجه بفتح تحقيق عاجل في الواقعة أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.

كما أصدر أمرًا بإيقاف كلٍ من: مدير المدينة التعليمية، ومدير مبنى الإقامة التعليمي التابع للمدينة عن العمل لمصلحة التحقيقات، وسرعة استكمال التحقيقات للوقوف على أوجه القصور والخلل بمنظومة العمل بالمدينة التعليمية، والعمل على معالجتها، وتحديد المسئوليات التأديبية.

وقد جرى إجراء معاينة شاملة للمدينة التعليمية شملت مداخلها ومخارجها، ونظام الحراسة والأمن ومقر مبنى الإقامة التعليمي، كما تم الاطلاع على سجلات الأمن والمستندات والدفاتر المنظمة للإجراءات الإدارية والمالية، فضلًا عن مناقشة عددٍ من العاملين بالمدينة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

