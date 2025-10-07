هيئة كبار العلماء بالأزهر تنعى أحمد عمر هاشم: أفنى عمره في الدفاع عن سنة الرسول الكريم

نعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء - الأزهر الشريف، العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر بعد رحيله فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت هيئة كبار العلماء - الأزهر الشريف:" لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى..قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إنَّ اللَّهَ لا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، ولَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بقَبْضِ العُلَمَاءِ).. متفق عليه.. تنعَى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، إلى الأمتين: العربية والإسلامية المحدث الثقة، والحافظ الثبت، والخطيب المفوَّه، والعالم المُرَبِي، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بعد عمر قضاه في الدفاع عن سنة الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - وأفناه في طلب العلم وتبليغه".



وتابع:"غفر الله له، وتغمده بواسع رحمته، وشفَّع فيه مَنْ عاش حياتَه في مدارسة سنته - صلى الله عليه وسلم - وجعل هذه الليلةَ أسعد لياليه، ورزقَ أهله وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.