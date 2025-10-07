المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية في السيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة التزوير بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وكشفت المعلومات والتحريات أن شخصين يقومان بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرتهما على تزوير المحررات الرسمية والشهادات الدراسية المنسوبة إلى جهات مختلفة، كما روجا لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب ضحاياهم.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين وبتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على هاتفين محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل رقمية تؤكد ممارستهما لهذا النشاط غير المشروع.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب جرائم التزوير والنصب علي المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

