المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة التزوير بمنطقة دار السلام.

وكشفت المعلومات والتحريات أن المتهمين كانوا يقومون بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرتهم على تزوير المحررات الرسمية والشهادات الدراسية المنسوبة إلى جهات مختلفة، كما روجوا لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب ضحاياهم.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل وشخصين آخرين وبتفتيشهم، عُثر بحوزتهم على 4 هواتف محمول.

وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد ممارستهم لهذا النشاط غير المشروع.

وبمواجهتهم، أقروا بتورطهم في تلك الجرائم بهدف الربح السريع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.