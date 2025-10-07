الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جنى محمد تسحق لاعبة إسرائيل في بطولة العالم للشطرنج بألبانيا

جنى محمد، فيتو
جنى محمد، فيتو

الشطرنج، حققت جنى محمد لاعبة منتخب مصر للشطرنج، فوزا كبيرا على لاعبة الكيان الإسرائيلي، خلال منافسات بطولة العالم للناشئين، المقامة حاليا في ألبانيا وتستمر حتى يوم 16 أكتوبر الجاري.

وحققت لاعبة المنتخب الوطني الفوز على لاعبة الكيان في الجولة الثالثة من منافسات بطولة العالم للناشئين.

وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة العالم للناشئين تحت 14 و16 و18 عاما كلا من:

منتخب مصر للشطرنج، فيتو
منتخب مصر للشطرنج، فيتو

ديفيد جورج (تحت 14 عاما) - فريد تامر (تحت 16 عاما) - حامد وفا وأحمد قنديل (تحت 18 عاما)

جنى محمد وجوي روماني (تحت 16 عاما) - ديما (تحت 18 عاما).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشطرنج جنى محمد منتخب مصر للشطرنج بطولة العالم للناشئين

مواد متعلقة

تطور جديد في أزمة شروق وفا لاعبة الشطرنج

اتحاد الشطرنج يحيل شروق وفا للتحقيق بسبب منشور مسيء

أحمد عدلي بطل الشطرنج لـ "فيتو": بحلم أشوف لعبة الملوك في المدارس.. ونصيحتي لكل أب وأم «علموها لأولادكم عشان تضمنوا نجاحهم في الحياة» (فيديو)

الأكثر قراءة

السيسي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين

مقطع صادم، صاحب محل يشعل النار في بضاعة سيدة فقيرة لمنعها من الجلوس أمامه (فيديو)

في مشهد مهيب، وداع مؤثر للدكتور أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر بحضور الآلاف من محبيه (صور)

إهداء من المدينة المنورة، كفن الدكتور أحمد عمر هاشم مكتوب عليه سورة يس (صور)

بي بي سي: محمد صلاح يسبب مشكلة في كتيبة ليفربول

حقيقة عرض علم إسرائيل داخل مدرسة بريطانية بالجيزة

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، حكاية الخصمين مع سيدنا داود وأسرار سجوده في "ص"

الإفتاء توضح أنواع الشهداء في الإسلام وبيان كل نوع وسببه

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads