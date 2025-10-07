جنى محمد تسحق لاعبة إسرائيل في بطولة العالم للشطرنج بألبانيا

الشطرنج، حققت جنى محمد لاعبة منتخب مصر للشطرنج، فوزا كبيرا على لاعبة الكيان الإسرائيلي، خلال منافسات بطولة العالم للناشئين، المقامة حاليا في ألبانيا وتستمر حتى يوم 16 أكتوبر الجاري.

وحققت لاعبة المنتخب الوطني الفوز على لاعبة الكيان في الجولة الثالثة من منافسات بطولة العالم للناشئين.

وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة العالم للناشئين تحت 14 و16 و18 عاما كلا من:

منتخب مصر للشطرنج، فيتو

ديفيد جورج (تحت 14 عاما) - فريد تامر (تحت 16 عاما) - حامد وفا وأحمد قنديل (تحت 18 عاما)

جنى محمد وجوي روماني (تحت 16 عاما) - ديما (تحت 18 عاما).

