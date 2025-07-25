أحمد عدلي بطل الشطرنج لـ "فيتو": بحلم أشوف لعبة الملوك في المدارس.. ونصيحتي لكل أب وأم «علموها لأولادكم عشان تضمنوا نجاحهم في الحياة» (فيديو)

بحساب السنين فعمره لا يتجاوز 38 سنة، لكن إنجازاته، وما حققه لمصر يحتاج إلى أضعاف هذا العمر لتحقيقه.. فلديه من الميداليات 124 ميدالية دولية، و24 أفريقية، أما على المستوى العالمي فحصد 5 ميداليات.

حصل على بطولة العالم للشباب سنة 2007، وهو بذلك أول لاعب مصري وعربى وافريقى يحصل على هذا اللقب.. ونال لقب بطل مصر مرتين.

أحمد عدلي، نجم منتخب مصر للشطرنج، والمدرب العالمي، كتب لمصر تاريخا ناصعا، لم يسطره رياضي آخر، في مصر، والوطن العربي، والقارة الأفريقية بأكلمها.

حاصل على لقب أستاذ دولي كبير في لعبة الشطرنج (بالإنجليزية: Grandmaster Chess).

أول لاعب شطرنج مصري يحصل على هذا اللقب سنة 2005 وهو أصغر لاعب إفريقي سنا حصل على هذا اللقب.. وفي عام 2004 حصل على المركز الثالث في بطولة العالم تحت 18 سنة.

البطل المصري أحمد عدلى، حصل على وسام الجمهورية للرياضة من الدرجة الأولى 2010 /2009، وبطولة العالم للشباب في الشطرنج عام 2007، وتوج بطلًا لأفريقيا ويشغل منصب رئيس لجنة المدربين بالاتحاد الأفريقي، ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي.

حصد الفرعون المصري 3 ميداليات من أصل ثماني حققها فراعنة الشطرنج في دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت بالمغرب، جاءت بواقع ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية.

وتوج أحمد عدلي ببطولة أفريقيا الفردية للشطرنج 2019 التى استضافتها تونس فى الفترة بين 8 إلى 18 يوليو ليتأهل إلى بطولة العالم، التي أقيمت في روسيا فى خانتي مانسيسك.

* سألناه عن حلمه بالنسبة للعبة الشطرنج، فأجاب: "باحلم أشوف الشطرنج لعبة في النشاط اليومي والرياضي في مدارسنا.. الابتدائية والإعدادية والثانوية".

"فيتو" التقت الفرعون الشاب في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، حيث يشرف على تنظيم أضخم بطولة في مصر وأفريقيا.. يشارك فيها نحو 450 متسابقا، من كل الأعمار، والمستويات.. فيها متنافسون عرب وأفارقة، وذوو همم، ومكفوفون.

يحكي عن نفسه، قائلا: باختصار، أنا لاعب يشرفني أن أكون في خدمة وطني، وتمثيل منتخب بلدي في المحافل الدولية.. والحمد لله، بلدي دعمتني وساندتني، فوصلتُ للعالمية.. رفعت علم مصر في بطولات عالمية وأفريقية عدة مرات، وهذا شرفٌ أعتز به جدًا، وأتمنى أن أكون قادرا على استكمال رسالتي بأن أنقل هذه البصمة لمن سيأتي بعدنا.

وعن هواياته خارج الملعب، أكد أحمد عدلي أنه يحب كل ما يتعلق بالتكنولوجيا، وركوب الخيل والقراءة والموسيقى والأفلام، مضيفًا أنه سافر إلى 56 دولة مختلفة لمشاركاته في بطولات الشطرنج.

وعن مهرجان الشطرنج في نسخته الجديدة، يقول عدلي: نحن اليوم في النسخة الثالثة من المهرجان، والتي تُعد الأكبر في تاريخ بطولات الشطرنج المصرية.. قيمة الجوائز الإجمالية وصلت إلى 350 ألف جنيه، ما بين جوائز مالية وعينية، وهذا رقم غير مسبوق.

ويضيف: تشارك في المهرجان 11 دولة، ولدينا أكثر من 450 لاعبًا في البطولة الكلاسيكية، بالإضافة إلى 40 لاعبًا ولاعبة في بطولة الشطرنج السريع. كما أن هناك بطولة خاصة للمكفوفين، وهي تجسيد حقيقي لإيماننا برسالة الشمول المجتمعي.. هؤلاء الأبطال يستحقون منا أكثر بكثير، وهذه مسؤولية علينا جميعًا.

فقد انطلقت النسخة الأولى قبل ثلاث سنوات، والحمد لله منذ البداية كان الإقبال والدعم ممتازين، وهو ما شجعنا على تطوير المهرجان عامًا بعد عام.

هذا العام يشهد المهرجان أيضًا بطولة خاصة بالصحفيين والإعلاميين، تُقام في حفل الختام بالتعاون مع نقابة الصحفيين، والتي أشكرها بشدة على دعمها.

كما يحضر المهرجان أقوى حكم دولي بالاتحاد الدولي للشطرنج، وهي رئيسة لجنة شؤون المرأة، لتدريب وتأهيل الحكام المصريين.

ولدينا كذلك دورة مخصصة عن الصحة النفسية لأولياء الأمور، لمساعدتهم في دعم أطفالهم نفسيًا ورياضيًا.



انضمام الجميع لرياضة الملوك.. أمنية

* سألناه: ما الرسالة التي يحرص المهرجان على إيصالها هذا العام؟

فأجاب: رسالتنا الأساسية واضحة، وهي انضمام الجميع لرياضة الملوك، لرياضة الفكر.. نحن ننقل رسالة فكر ومحبة، ونؤمن بأن الرياضة وسيلة للارتقاء بالإنسان والمجتمع.. وأتمنى أن تنتقل لكل أب وكل أم.. هذا هو جوهر المهرجان، وهو ما يتماشى تمامًا مع توجهات القيادة السياسية وتعليماتها بدعم الرياضة والتوسع في نشرها. ونحن نلقى دعمًا كبيرًا من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الذي لا يتأخر علينا أبدًا.

هذه النسخة الثالثة للمهرجان.. وفي النسختين الأولى والثانية، قام الوزير أشرف صبحي بتسليم الكأس.. وننتظره في هذه المرة، ووجهنا له الدعوة لتسليم الكأس.

أيضا، موجود معنا المستشار الأول لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج.. ورئيس الاتحاد الفرانكفوني.. رئيسة لجنة شئون المرأة بالاتحاد الدولي.. عندنا ضيوف من دول عربية وأجنبية كثيرة.. 11 دولة مشاركة.

وركزنا هذا العام على مشاركة المكفوفين.. عندنا مكفوفون مشاركون في الدورة المفتوحة، وعندنا بطولة مخصوصة للمكفوفين، ننظمها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمكفوفين، سيشارك فيها 10 من أبطال النور، أقيمت يوم الأربعاء 16 يوليو.. ضمن فعاليات المهرجان.. والـ10 تنافسوا وأثبتوا للأصحاء أنهم أقوى.

رياضة الشطرنج توصف برياضة الملوك، هل يمكن أن تكون في مصر رياضة شعبية مثل كرة القدم؟

أنا مؤمن بأننا نحتاج هذا في المستقبل.. الشطرنج هو رياضة الفكر والبناء.. يُعلِّم التخطيط من أجل البناء، من أجل أن يكون هناك تلاحم بين "جيشك"، وبين مهامه مع بعض.. لكي تستطيع الوصول إلى هدفك.. لو نقلنا هذه الفكرة لأطفالنا بأنك لابد أن تفكر بطريقة علمية، ومنهجية علمية، وبخطوات مستقيمة، وتتخذ قرارات بشكل سليم، وتراجع القرارات دائما وتقيمها مع تقييم الموقف، مع فكرة البناء.. فكرة التركيز للقادم، مع فكرة فهم الشخص الذي أمامك.. ما هي أهدافه؟، وكيف تستطيع أن تصل لما تريده؟.. هذه فكرة البناء الواضحة، التي تحتاجها أوطاننا.. هذه رسالة واضحة وتؤكد أن الشطرنج لعبة يمكن أن تكون اللعبة الشعبية الأولى.. فهي لا تحتاج لإمكانيات تقريبا، لكنها ستفرق مع أطفالنا.

أول ميدالية عالمية

ما الذي ينقصنا في مصر، لكي يخرج منا أبطال ينافسون، أو يحصلون على بطولة العالم؟

وأجاب الفرعون: عندنا بطل نفتخر به، منذ أسبوعين حصل على أول ميدالية عالمية بعد ميداليتي.. كسب كأس العالم تحت 12 سنة، عبد الرحمن سامح.. بطل موهوب جدا.. عندنا أبطال كثيرون يمكن أن يصلوا للقمة في المستقبل.. فقط نحتاج توسيع قاعدة ممارسة اللعبة، ونشرا أكبر لها، لأن الأعداد تساعد على تحقيق هدف الوصول للأبطال.. وزارة الرياضة لا تتأخر.. نحن قادرون، وأطفالنا قادرون أن يحققوا الكثير، لكننا ننتظر أن تنتشر اللعبة جدا، مجلس النواب وافق العام الماضي على قرار تاريخي بنشر الشطرنج في المدارس.. "لأن ده هايفرق معانا جدا".. على سبيل المثال هذه البطولة فيها 450 لاعبا.. أصغر لاعب عنده 5,5 سنة.. أكبر لاعب 79 سنة.. كلهم يتنافسون.. يوجد مكفوفون.. وذوو قدرات خاصة، وذوو الهمم.. كل الفئات العمرية تتجمع على رقعة الشطرنج لممارسة رياضة الفكر.

لحظة لا أنساها

وحول اللحظات التي لا ينساها، يكشف: فزت بلقب بطل العالم للشباب عام 2007، وهذه المرة الوحيدة في تاريخ العرب وأفريقيا.. وبطل أفريقيا 5 مرات.. وبطل العرب 4 مرات.. وبطل البحر المتوسط مرتين.. وحصدت 16 ميدالية ذهب في بطولات الألعاب الأفريقية.. واحترفت في 10 دول خارج مصر، ودوري ألمانيا.. ودوري هولندا.. وحاليا رسالتي هي الأكاديمية.. من خلالها أحاول نشر الرسالة للأجيال التي بعدنا.



* فيتو: ماذا عن مباراتك مع البطل النرويجي ماجنس كارلسن؟

قال: ماجنس كارلسن (بطل العالم 5 مرات).. كان "جيم" تاريخي عام 2006، قبل بطولة العالم.. كنا أنا وهو نتنافس على بطولة ريكافيك (*).. وكانت المباراة الأخيرة، وكانت صعبة جدا.. الحمد لله هو إلى الآن يقول إنها المباراة الوحيدة التي أبكته، في حياته، وكتب ذلك في تويتة.. لأنه لم يستطع أن يفوز ببطولة أيسلندا.. والحمد لله.. أنا حصلت على المركز الأول متساويا مع أستاذ الشطرنج الأذربيجاني شهريار محمدياروف، بطل أذربيجان وقتها.

(بطولة ريكيافيك هي بطولة شطرنج مفتوحة تُقام سنويًا في ريكيافيك، عاصمة آيسلندا. كانت البطولة تُقام كل عامين حتى عام 2008، ثم أصبحت تُقام سنويًا. أقيمت أول بطولة عام 1964 وفاز بها ميخائيل تال).

ذهبية بطولة العالم

موقف آخر لا ينساه، "في نهائي بطولة العالم.. وفي آخر جولة.. لو اتعادلت أطلع أول مكرر.. والمنافس عرض عليا تعادل، قعدت أفكر، هل أقبل، وأطلع أول مكرر، ودي أول مرة في التاريخ، وآخد ميدالية فضية، وكان أكتر حاجة فزت بها البرونز.. وللا أخسر واطلع عاشر.. أو الـ15 مثلا.. وللا أطمع وأحاول أكسب، والتاريخ لا يكتب إلا الأبطال.. عملت اللي عليا، كنت بالاعب بطل ألمانيا، وكان أفضل مني بـ120 نقطة.. والحمد لله كسبت، وأخدت الميدالية الذهبية، والمركز الأول".

أحب الأكشن

* "فيتو": من هو مثلك الأعلى في الشطرنج؟

عدلي: "أكتر لاعب باحبه ميخائيل تال.. ده كان أكتر لاعب هجومي في التاريخ، والحقيقة كان لاعب رائع".. "طبعا كل أبطال العالم، بوبي فيشر، وكاسباروف، وغيرهم، نقلوا لنا حاجات مهمة وعظيمة.. بس أنا باحب اللعب الهجومي.. اللي في تكتيكات وتضحيات..... فأنا باحب الأكشن".

* سألنا بطل مصر وأفريقيا: هل سنرى قريبا مواهب جديدة ترفع راية مصر في المحافل العالمية؟

وكانت إجابته: طبعا، فالدكتور أشرف صبحي كرم عبد الرحمن سامح الأسبوع الماضي.. وفيه غيره مواهب كتيرة جدا، ممكن أذكر 15 أو 20 اسم.. بس مش عايز أنسى حد.. فيه بطل لا يتجاوز عمره 6 سنوات.. كسب تصفيات الجمهورية تحت 8 سنوات، ومسافر يمثل منتخب مصر في بطولة العرب.. يوم 20 يوليو في المغرب، وهو أصغر لاعب في تاريخ مصر، يمثل المنتخب الوطني في هذه البطولة.. مهاب عاصم.. من المواهب العظيمة.. أنا شايف إن مستقبله رائع.

* كيف يمكن توسيع قاعدة ممارسي الشطرنج؟

= بإدخال الشطرنج في المدارس.. في النشاط المدارس.. هي دي القاعدة، وهو ده الحلم والمستقبل.. القرار بهذا الشأن صدر من مجلس النواب.. والوزير يدعمه بشدة بس لسة الخطوات التنفيذية لم تكتمل.. وفيه تنسيق مع وزارة التربية والتعليم.. بس محتاجين حد يدفع للتنفيذ إن شاء الله..

فيتو: أنت أهلاوي وللا زملكاوي؟

= أنا دارس إدارة في الأكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.. كنت أول الدفعة 3 سنوات، والثاني في السنة الرابعة، وبما أنني خريج إدارة، فباحب الإدارة الناجحة.. فعلشان كدة باحب الأهلي.

* نصيحتك لأولاء الأمور؟

= علموا ولادكم شطرنج لو عايزينهم ينجحوا في حياتهم، لأن هذه الشطرنج ليس مجرد لعبة، لكنه تفكير منهجي وعلمي ومنظم، يساعدهم على بناء مستقبلهم، والتخطيط الجيد لاتخاذ القرارات، وسيخدم مصر كلها بشكل عام.



* هل لك هوايات غير الشطرنج؟

= أحب كل ما يتعلق بالتكنولوجيا، وركوب الخيل والقراءة والمزيكا والأفلام.. وباعشق فؤاد المهندس، واسماعيل ياسين، وعبد السلام النابلسي، ومن المطربين: فيروز وأسمهان وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم.

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