تطور جديد في أزمة شروق وفا لاعبة الشطرنج

شروق وفا، شهدت أزمة لاعبة الشطرنج شروق وفا تطورا جديدا، فقد قرر مجلس إدارة اتحاد الشطرنج برئاسة اللواء مختار عمارة، إيقاف إجراءات وخطوات شطب اللاعبة، بعد البوست الذي نشرته وحمل اتهامات عديدة لاتحاد اللعبة بالتهميش والظلم والتعامل غير المناسب مع لاعبي المنتخب.

وجاء تحرك مجلس إدارة اتحاد الشطرنج بعد تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الساعات الأخيرة، وتواصله مع اللاعبة من أجل إقناعها بعدم التخلي عن تمثيل منتخب مصر في البطولات الدولية والقارية، وتهدئة الأجواء من أجل إيجاد حلول للأزمات.

مصير شروق وفا لاعبة الشطرنج

وأوضح اللواء مختار عمارة رئيس اتحاد الشطرنج أن التدخل السريع من جانب وزير الشباب والرياضة ساهم في إنهاء الأزمة بصورة إيجابية، وهو ما منح اللاعبة دفعة معنوية كبيرة للاستعداد للمشاركة في البطولات المقبلة تحت راية العلم المصري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد العلاقة التكاملية بين الوزارة والاتحاد في دعم اللاعبين.

ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة الاتحاد بعقد اجتماع هام مع اللاعبة خلال الساعات المقبلة، يتضمن البحث عن حلول لكافة الأزمات التي تعاني منها، ووضع خطط إعداد قوية من أجل تأهيل المنتخبات للمشاركة في كافة المحافل الدولية.

شروق وفا تهاجم اتحاد الشطرنج

ونشرت اللاعبة منشورا هجوميا على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، هاجمت من خلاله مسئولي الاتحاد المصري ووجهت لهم عدد من الاتهامات.

وتضمن المنشور عددا كبيرا من العبارات أبرزها “لا يشرفني أن أمثل مصر مع وجود الاتحاد الحالي”.

وقالت اللاعبة أيضا خلال المنشور، إنها بدأت إجراءات تمثيل “أيرلندا” واللعب باسمها في البطولات الدولية، متخلية عن تمثيل منتخب مصر.

