اتحاد الشطرنج يحيل شروق وفا للتحقيق بسبب منشور مسيء

قرر مسئولو اتحاد الشطرنج إحالة لاعبة المنتخب شروق وفا للتحقيق وإيقافها عن اللعب، بسبب منشور مسيء نشرته من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد الشطرنج قرر توقيع عقوبات مشددة على اللاعبة تصل إلى حد الإيقاف والشطب، وإبلاغ الاتحاد الدولي بالقرار.

ونشرت اللاعبة منشورا مسيئا على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، هاجمت من خلاله مسئولي الاتحاد المصري ووجهت لهم عدد من الاتهامات.

وتضمن المنشور عددا كبيرا من العبارات أبرزها “لا يشرفني أن أمثل مصر مع وجود الاتحاد الحالي”.

وقالت اللاعبة أيضا خلال المنشور، إنها بدأت إجراءات الحصول على جنسية “أيرلندا” واللعب باسمها في البطولات الدولية، متخلية عن تمثيل منتخب مصر.

