السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد الشطرنج يحيل شروق وفا للتحقيق بسبب منشور مسيء

شروق وفا، فيتو
شروق وفا، فيتو

قرر مسئولو اتحاد الشطرنج إحالة لاعبة المنتخب شروق وفا للتحقيق وإيقافها عن اللعب، بسبب منشور مسيء نشرته من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.  

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد الشطرنج قرر توقيع عقوبات مشددة على اللاعبة تصل إلى حد الإيقاف والشطب، وإبلاغ الاتحاد الدولي بالقرار.

ونشرت اللاعبة منشورا مسيئا على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، هاجمت من خلاله مسئولي الاتحاد المصري ووجهت لهم عدد من الاتهامات.

وتضمن المنشور عددا كبيرا من العبارات أبرزها “لا يشرفني أن أمثل مصر مع وجود الاتحاد الحالي”.

وقالت اللاعبة أيضا خلال المنشور، إنها بدأت إجراءات الحصول على جنسية “أيرلندا” واللعب باسمها في البطولات الدولية، متخلية عن تمثيل منتخب مصر.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الشطرنج شروق وفا الاتحاد المصري إيرلندا لاعبة المنتخب شروق وفا

مواد متعلقة

وزير الشباب ورئيس هيئة قناة السويس يفتتحان الصالة الدولية لرفع الأثقال بالقرية الأولمبية

رئيس اللجنة الأولمبية يهنئ الأهلي والزهور والشمس على نجاح الجمعيات العمومية

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بعيد الفلاح الـ 73 بالقرية الأولمبية (صور)

اللجنة الأولمبية تتسلم قوائم المنتخبات المشاركة في دورة التضامن الإسلامي

الأكثر قراءة

الخطيب يستقر على ضم 3 وجوه جديدة لقائمته الانتخابية

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

انخفاض لم تشهده منذ فترة، بشرى عن سعر الفراخ اليوم السبت في مصر

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

لحمايته، طائرة تركية تواصل التحليق فوق أسطول الصمود المتجه إلى غزة

الوزير الفاشل

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، فضل إنفاق الزوجة على الزوج والأولاد

مركز الأزهر للفتوى: السوشيال ميديا تحولت إلى منصات لتطبيع المحرمات وتزيين الفواحش

تفسير رؤية قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads