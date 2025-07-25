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ثقافة وفنون

مصطفى غريب: قدمت كوميديا مدروسة في فيلم الشاطر

مصطفى غريب
مصطفى غريب

أكد الفنان مصطفى درويش أنه يعتبر فيلمه الأخير الشاكر من أفضل الأعمال التي قدمها خلال مشواره الفني، وخاصة أنه يقدم من خلاله شخصية جديدة ومختلفه عليه.

وقال في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إن الكوميديا التي قدمها خلال العمل مدروسة بالفعل، ولم يتم ارتجال أي مشهد خلال العمل.

وأشار إلى أنه يعتزم بالعمل مع الفنان أمير كرارة، مشيرا إلى أنه تعلم منه كثيرًا خلال العمل، واهم شىء هو الانضباط في مواعيد العمل.

قصة وأبطال فيلم درويش

والفيلم من تأليف الكاتب وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، ويضم فريقًا مميزًا من النجوم، بقيادة الثنائي  عمرو يوسف ودينا الشربيني، إلى جانب تارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال وأحدث المنضمين هشام ماجد.

ويقول المنتج محمد حفظي: فيلم درويش يمنحنا فرصة للوصول إلى آفاق إبداعية جديدة، نحن واثقون من أن هذا الفيلم، بتعمقه في الطبيعة الإنسانية، سيترك أثرًا دائمًا على المشاهدين وصناعة السينما.

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مصطفي غريب الشاطر فيلم الشاطر أمير كرارة

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