مصر والجزائر ينتظران حسم التأهل لكأس العالم 2026 هذه الجولة

تنطلق، غدا الأربعاء، الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مع تبقي جولة واحدة لحسم الصاعدين للمونديال.

منتخبا مصر والجزائر الأقرب للتأهل إلى المونديال هذه الجولة

يتأهل منتخب مصر حال فوزه على جيبوتي في الدار البيضاء، غدا الأربعاء، أو فشل بوركينا فاسو في الفوز على سيراليون.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 20 نقطة فيما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

وستتأهل الجزائر متصدرة مجموعتها برصيد 19 نقطة، الخميس حال فوزها على الصومال في وهران، أو تعادلها مع الصومال وفشل أوغندا وموزمبيق في تحقيق الفوز، أو خسارة أوغندا وموزمبيق.

وسبق لمنتخب المغرب وتونس أن حسما التأهل بشكل رسمي في الجولة الماضية.

ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم 2026 في قارة أفريقيا

يحتل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، حاليًا المركز الثاني في قائمة هدافي التصفيات الإفريقية برصيد 7 أهداف.

وجاء الترتيب كالتالي:

1- دينيس بوانجا، الجابون، 8 أهداف.

2- محمد صلاح، مصر، 7 أهداف.

3- محمد الأمين عمورة، الجزائر، 6 أهداف.

3- جوردان آيو، غانا، 6 أهداف.

3- كاموري دومبيا، مالي، 6 أهداف.

3- مايكل أولونجا، كينيا، 6 أهداف.

