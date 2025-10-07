الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصر والجزائر ينتظران حسم التأهل لكأس العالم 2026 هذه الجولة

مصر والجزائر، فيتو
مصر والجزائر، فيتو

تنطلق، غدا الأربعاء، الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مع تبقي جولة واحدة لحسم الصاعدين للمونديال.

منتخبا مصر والجزائر الأقرب للتأهل إلى المونديال هذه الجولة 

يتأهل منتخب مصر حال فوزه على جيبوتي في الدار البيضاء، غدا الأربعاء، أو فشل بوركينا فاسو في الفوز على سيراليون.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 20 نقطة فيما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

وستتأهل الجزائر متصدرة مجموعتها برصيد 19 نقطة، الخميس حال فوزها على الصومال في وهران، أو تعادلها مع الصومال وفشل أوغندا وموزمبيق في تحقيق الفوز، أو خسارة أوغندا وموزمبيق.

وسبق لمنتخب المغرب وتونس أن حسما التأهل بشكل رسمي في الجولة الماضية.

ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم 2026 في قارة أفريقيا

يحتل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، حاليًا المركز الثاني في قائمة هدافي التصفيات الإفريقية برصيد 7 أهداف.

وجاء الترتيب كالتالي:

1- دينيس بوانجا، الجابون، 8 أهداف.

2- محمد صلاح، مصر، 7 أهداف.

3- محمد الأمين عمورة، الجزائر، 6 أهداف.

3- جوردان آيو، غانا، 6 أهداف.

3- كاموري دومبيا، مالي، 6 أهداف.

3- مايكل أولونجا، كينيا، 6 أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاس العالم 2026 كأس العالم افريقيا محمد صلاح مصر

مواد متعلقة

ترتيب مجموعات تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 قبل الجولة التاسعة

موعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا لكأس العالم

الأكثر قراءة

تجهيزات دفن جثمان أحمد عمر هاشم بجوار مؤسس الطريقة الهاشمية الخلوتية (فيديو وصور)

إهداء من المدينة المنورة، كفن الدكتور أحمد عمر هاشم مكتوب عليه سورة يس (صور)

"رجع ومعاه ناس بسنج ومطاوي"، النيابة تستمع لأقوال الشهود في مشاجرة عصام صاصا

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بالقاهرة لتنفيذ مشروع تطوير ميدان القبة

قفزة في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

بحضور الإمام الأكبر، المئات يؤدون صلاة الجنازة على أحمد عمر هاشم بالجامع الأزهر (فيديو وصور)

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أنواع الشهداء في الإسلام وبيان كل نوع وسببه

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

تفسير رؤية المطر في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads