مصطفى شعبان ينعى أحمد عمر هاشم: ترك سيرة عطرة وميراثا من الحكمة والعطاء والاعتدال

نعى الفنان مصطفى شعبان ببالغ الحزن والأسى رحيل العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والذي وافته المنية اليوم.

ونشر مصطفى شعبان عبر حسابه الرسمي على فيس بوك منشورًا قال فيه: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. أنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي أفنى عمره في خدمة العلم والدين، وترك سيرةً عطرة وميراثًا من الحكمة والعطاء والاعتدال.. خالص العزاء لأسرته الكريمة وللأزهر الشريف وتلاميذه ومحبيه”.

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

ونشرت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم منشورًا جاء فيه: "بقلوب يملؤها الإيمان والرضا بقضاء الله ننعي إلى العالم العربي والإسلامي وأحبائه وتلاميذه وفاة فقيدنا الحبيب الإمام الشريف أ. د. أحمد عمر هاشم.

نسأل الله أن يبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وأن يجعل الجنة مثواه وأن يلهمنا وإياكم الصبر والاحتساب".

تدهور الحالة الصحية لـ أحمد عمر هاشم

وشهدت الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تدهورًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة.

وقبل ساعات من رحيله، نشرت الصفحة الرسمية للعالم الجليل: «نرجو من الجميع الدعاء بصدقٍ وخالص النية لفضيلة الإمام الدكتور أحمد عمر هاشم بأن يمنَّ الله عليه بالشفاء العاجل ويُلبسه ثوب الصحة والعافية، ويُعيده إلى ميادين العلم والدعوة سالمًا معافى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم اشفِ عبدك د. أحمد عمر هاشم شفاءً لا يغادر سقمًا، واجعل ما أصابه كفارةً ورفعةً في الدرجات، فإن الدعاء يغير».

ولقي المنشور تفاعلًا واسعًا من محبي الدكتور أحمد عمر هاشم وتلاميذه ومتابعيه من مختلف الدول، حيث امتلأت التعليقات بالدعوات الصادقة له بالشفاء والعودة إلى نشاطه العلمي والدعوي المعروف.

