الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة فتاة بحروق في اشتعال مخزن زيوت بمسطرد

حريق مخزن زيوت بالقليوبية،
حريق مخزن زيوت بالقليوبية، فيتو

أُصيبت فتاة تُدعى جهاد ع.، تبلغ من العمر 21 عامًا، بحروق إثر اندلاع حريق بمخزن زيوت خلف مركز طبي بمنطقة مسطرد – شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

حرم الطريق خط أحمر، محافظ القليوبية يقود حملة بمنطقة الفلل في بنها

في ذكرى نصر أكتوبر، محافظ القليوبية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

إصابة فتاة بحروق في حريق مخزن زيوت بمسطرد – القليوبية

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء هيثم شحاته، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من غرفة العمليات بنشوب حريق داخل مخزن زيوت بمنطقة مسطرد، خلف أحد المراكز الطبية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب بالدور الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق، وأسفر عن إصابة الفتاة بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لبيان أسباب الحريق وملابساته.

حريق مخزن زيوت بالقليوبية، فيتو
حريق مخزن زيوت بالقليوبية، فيتو
حريق مخزن زيوت بالقليوبية، فيتو
حريق مخزن زيوت بالقليوبية، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بالقليوبية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شبرا الخيمة محافظ القليوبية مدير أمن القليوبية محافظة القليوبية

مواد متعلقة

ضبط صاحب شركة إنتاج فني غير مرخصة بالعجوزة

حرم الطريق خط أحمر، محافظ القليوبية يقود حملة بمنطقة الفلل في بنها

في ذكرى نصر أكتوبر، محافظ القليوبية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

القبض على صاحب محل بالعبور لبيعه أجهزة "ريسيفر" بدون ترخيص في القليوبية

الأكثر قراءة

تجهيزات دفن جثمان أحمد عمر هاشم بجوار مؤسس الطريقة الهاشمية الخلوتية (فيديو وصور)

"رجع ومعاه ناس بسنج ومطاوي"، النيابة تستمع لأقوال الشهود في مشاجرة عصام صاصا

إهداء من المدينة المنورة، كفن الدكتور أحمد عمر هاشم مكتوب عليه سورة يس (صور)

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بالقاهرة لتنفيذ مشروع تطوير ميدان القبة

قفزة في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

مواقف إنسانية جمعت الرئيس السيسي وأحمد عمر هاشم

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أنواع الشهداء في الإسلام وبيان كل نوع وسببه

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

تفسير رؤية المطر في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads