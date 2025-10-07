إصابة فتاة بحروق في اشتعال مخزن زيوت بمسطرد

أُصيبت فتاة تُدعى جهاد ع.، تبلغ من العمر 21 عامًا، بحروق إثر اندلاع حريق بمخزن زيوت خلف مركز طبي بمنطقة مسطرد – شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

إصابة فتاة بحروق في حريق مخزن زيوت بمسطرد – القليوبية

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء هيثم شحاته، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من غرفة العمليات بنشوب حريق داخل مخزن زيوت بمنطقة مسطرد، خلف أحد المراكز الطبية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب بالدور الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق، وأسفر عن إصابة الفتاة بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لبيان أسباب الحريق وملابساته.

حريق مخزن زيوت بالقليوبية، فيتو

