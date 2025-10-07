خطة التوسع الأكاديمي وآليات الانضمام للشبكات البحثية، في اجتماع مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة

عقد مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة جلسته الأولى في دورته الثانية بمقر الإدارة العامة بالجامعة، برئاسة الدكتورة نادية إسكندر زخاري رئيس مجلس الأمناء، وبحضور اللواء طارق مرزوق عضو مجلس الأمناء ومحافظ الدقهلية، والدكتور أحمد أحمد الشعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء، إلى جانب أعضاء المجلس.

استهلّت الدكتورة نادية إسكندر زخاري، أعمال الجلسة بالترحيب بأعضاء المجلس، معربةً عن سعادتها بانعقاد المجلس في دورته الجديدة، ومؤكدةً أهمية هذه المرحلة في مواصلة دعم مسيرة الجامعة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية نحو التميز الأكاديمي والإداري.

كما وجّهت خالص التهنئة إلى جميع الحضور بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيدةً بما تمثله هذه المناسبة من مصدر فخر وإلهام للأجيال، وداعيةً إلى استلهام روحها في العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن والارتقاء بالجامعة.

وأعرب أعضاء المجلس عن خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة، وللفريق المعاون، على ما يبذلونه من جهد متميز وعمل دؤوب للنهوض بالجامعة في مختلف المجالات، مما أثمر عن تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات المشرفة خلال الفترة الماضية.

واستهل المجلس جدول أعماله بالمصادقة على محضر الجلسة السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 1 يونيو، ثم استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الجامعة وما تم إنجازه في مجالات البنية التحتية والتوسعات الأكاديمية والإدارية، إضافة إلى احتفال الجامعة بتخريج الدفعة الأولى من طلابها.

تنفيذ المستشفى الجامعي واستكمال مشروعات البنية التحتية

كما ناقش المجلس موقف المباني الأكاديمية الجاري استكمالها داخل الحرم الجامعي، والحاجة إلى إنشاء مبنى متكامل للمدرجات التعليمية، إلى جانب استعراض خطة تنفيذ المستشفى الجامعي، مع التأكيد على أهمية استكمال مشروعات البنية التحتية وفق الخطة المعتمدة.

واعتمد المجلس الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2025/2026، وقرر تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس الأمناء، إلى جانب مناقشة سبل التعاون مع الجامعات المجاورة في عدد من المجالات الأكاديمية والبحثية، ومن بينها دراسة إنشاء مستشفى لخدمة العملية التعليمية وسكان المنطقة.

كما وافق المجلس على البدء في تنفيذ الخطة الخمسية للاستعانة بمعاوني هيئة التدريس من خريجي كليات الجامعة، والمعتمدة في مجلس الجامعة.

إطلاق لوائح الدراسات العليا تمهيدًا للقبول في برامج الماجستير والدكتوراه

وفي مجال الدراسات العليا، استعرض المجلس الخطوات التمهيدية لإطلاق لوائح الدراسات العليا تمهيدًا للقبول في برامج الماجستير والدكتوراه قريبًا في عدد من التخصصات، مع الإشارة إلى موافقة مجلس الجامعة في جلسته رقم (47) بتاريخ 28 سبتمبر 2025 على إنشاء برنامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال وبرنامج الماجستير المهني في إدارة المستشفيات بكلية الأعمال، وأيضًا إنشاء برنامج الماجستير في علوم الذكاء الاصطناعي، وبرنامج الماجستير في علوم الحاسب بكلية علوم وهندسة الحاسب.

كما ناقش المجلس خطة التوسع الأكاديمي المستقبلي بدءًا من العام القادم، والتي تتضمن الاستعداد لبدء الدراسة في كلية العلاج الطبيعي، وتفعيل كلية الدراسات العليا ككيان أكاديمي مستقل للتخصصات البينية ومتعددة التخصصات، بالإضافة إلى دراسة مقترحات الأعضاء بشأن فتح كليات وبرامج جديدة وفق احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

الانضمام إلى الشبكات الأكاديمية والبحثية العالمية

وفي إطار تعزيز مكانة الجامعة الدولية، تم استعراض تقرير مشاركة جامعة المنصورة الجديدة في المؤتمر الدولي EAIE 2025 الذي عقد في مدينة جوتنبرج – السويد، إلى جانب بحث آليات الانضمام إلى الشبكات الأكاديمية والبحثية العالمية، وتفعيل برامج التبادل الطلابي والأكاديمي، والاستفادة من العلماء المصريين بالخارج من خلال الندب أو التعاون البحثي المشترك.

آليات دعم الطلاب غير القادرين

كما ناقش المجلس آليات دعم الطلاب غير القادرين، حيث تم استعراض منح التفوق الدراسي عن العام الجامعي 2024/2025، وآلية تنفيذ المنح المستحقة للفصل الدراسي الحالي، إضافة إلى فتح قنوات للتواصل مع المؤسسات والجهات المانحة لتوفير دعم إضافي للطلاب المحتاجين.

وافق المجلس على إنشاء مركز لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومركز للتأهيل المهني للطلاب.

وفي إطار تنمية القدرات المؤسسية والموارد البشرية، وافق المجلس على إنشاء مركز لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، ومركز للتأهيل المهني والوظيفي للطلاب لدعم مهاراتهم الريادية وزيادة فرص توظيفهم.

خدمة المجتمع وتنمية البيئة

كما أكد المجلس على أهمية دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم عرض أنشطة الجامعة المجتمعية خلال العام الماضي، ومناقشة خطط تطويرها عبر القوافل الطبية والتوعوية والبرامج البيئية والتثقيفية، وتنظيم ورش عمل عن الابتكار والتكنولوجيا، وتنفيذ برامج تأهيل الطلاب لسوق العمل وربطها باحتياجات المجتمع المحلي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص مجلس الأمناء على متابعة أداء الجامعة وتطوير خططها الاستراتيجية بما يعزز من مكانتها الأكاديمية والبحثية، ويدعم دورها في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

