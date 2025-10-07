إيطاليا تحظر تظاهرة مؤيدة لفلسطين في بولونيا لهذا السبب

أعلنت سلطات إيطاليا حظر تظاهرة كان مقررا انطلاقها في مدينة بولونيا شمال البلاد، دعا إليها عدد من النشطاء والجمعيات المؤيدة للقضية الفلسطينية، تزامنًا مع الذكرى الثانية لحرب غزة التى بدأت فى 7 أكتوبر 2023، وفقا لصحيفة المساجيرو الإيطالية.

توترات خطيرة

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان: إن القرار جاء بعد "تقييم دقيق للمخاطر الأمنية"، مشيرة إلى أن تنظيم الفعالية في هذا التوقيت قد يؤدي إلى "توترات خطيرة" بين المجموعات المؤيدة لإسرائيل والمعارضة للحرب في غزة، خاصة في ظل تصاعد الاستقطاب السياسي والإعلامي حول الصراع.

وأكدت الوزارة أن قرار الحظر يهدف إلى الحفاظ على الأمن العام ومنع أي أعمال عنف محتملة، لافتة إلى أن السلطات تلقت بلاغات من جهات يهودية وإسرائيلية في إيطاليا تحذر من احتمالية استغلال المظاهرة لرفع شعارات معادية للسامية.

معاناة المدنيين في غزة

من جانبها، أعربت الجمعيات المؤيدة لفلسطين عن استنكارها الشديد للقرار، معتبرة أنه "يمثل تقييدًا لحرية التعبير والتجمع السلمي"، مشددة على أن هدف الفعالية كان "التذكير بمعاناة المدنيين في غزة والمطالبة بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل".

وأكد منظمو التظاهرة أنهم سيتقدمون بطعن قانوني ضد قرار المنع أمام المحكمة الإدارية، مطالبين السلطات الإيطالية بتوفير ضمانات لحقهم في التعبير السلمي أسوة بما يُمنح للتجمعات المؤيدة لإسرائيل.

تنظيم مظاهرات ووقفات تضامنية

ويأتي هذا القرار في ظل حالة من التوتر تشهدها مدن أوروبية عدة، مع تنظيم مظاهرات ووقفات تضامنية في الذكرى الثانية للحرب، وسط دعوات حقوقية للحكومات الأوروبية إلى تبني مواقف أكثر توازنًا تجاه النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

ويُذكر أن الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني من أبرز الداعمين لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي، وقد دعت مرارًا إلى "إدانة كل أشكال الإرهاب" مع تأكيدها على "ضرورة حماية المدنيين في غزة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.