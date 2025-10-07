الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

5 مميزات لكارت الكهرباء الجديد، تعرف عليها

كارت عدادات الكهرباء
كارت عدادات الكهرباء
ads

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن تفعيل خدمة جديدة تهدف إلى رفاهية المواطنين من أصحاب العدادات الكودية والعدادات مسبوقة الشحن بما يتعلق بكارت العدادات.

مميزات الكارت الجديد للعدادات مسبوقة الدفع 

وأوضحت الشركة أن الكارت الجديد يتميز بعده مميزات وهي كالتالي: 

  • سرعة عالية في نقل بيانات الشحن لعدادات الكهرباء.
  • إمكانية شحنه من جميع فروع الشركة، خاصة أن الكارت متوافق بالكامل مع منظومة الشحن الموحد.
  • يتمتع بتقنية NFC المطورة والتي تسمح بالشحن من خلال الموبايل بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
  • يعمل مع مختلف التطبيقات الإلكترونية للشحن.
  • يعطي أمانا أعلى للبيانات، خاصة أنه مزود بتقنيات تشفير حديثة تحمي بيانات المستهلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركة القابضة لكهرباء مصر العدادات الكودية العدادات مسبوقة الشحن الكارت الجديد للعدادات مسبوقة الدفع

مواد متعلقة

بعد تأجيلها، الموعد المقترح لزيادة أسعار شرائح الكهرباء

الكهرباء تعلن إنفاق 10 مليارات جنيه لتطوير وتحديث شبكة الكهرباء في سيناء

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

بالأسماء، قيادات بارزة بمجلس النواب الحالي خارج سباق الانتخابات

قفزة في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

مواقف إنسانية جمعت الرئيس السيسي وأحمد عمر هاشم

5 مميزات لكارت الكهرباء الجديد، تعرف عليها

رحيل مداح النبي، لمحات من حياة الدكتور أحمد عمر هاشم بعد وفاته (بروفايل)

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

استعدادًا لصلاة الجنازة، وصول جثمان أحمد عمر هاشم للجامع الأزهر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

تفسير رؤية المطر في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأزمات

حكايته مع الشعر وقصة رؤية النبي فى المنام، أسرار من حياة الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads