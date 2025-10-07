بعد تأجيلها، الموعد المقترح لزيادة أسعار شرائح الكهرباء

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة مستمرة في العمل بالأسعار الحالية لـ شرائح الكهرباء حتى نهاية العام الجاري.

أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي

وأضاف وزير الكهرباء أن كل ما تردد في وسائل الإعلام حول الزيادات المرتقبة في أسعار شرائح الاستهلاك ليس بها أساس من الصحة.



موعد إقرار الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء

من جانبها، توقعت المصادر طرح الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء مع بداية 2026، مشيرا إلى أن الوزارة تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة اعتمادها بشكل رئيسي على واردات الغاز الطبيعى والمازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء وإنتاج الطاقات اللازمة لتغطية الطلب المحلي، وذلك لتجنب العودة إلى تطبيق خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس 2024:

الشريحة الأولى من صفر كيلووات إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشا

الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشا

الشريحة الثالثة من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشا

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 155 قرشا

الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشًاالشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.1 جنيه

الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.3 جنيه



رسوم خدمة العملاء علي شرائح الكهرباء

وتصل الرسوم التي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لخدمة العملاء كالتالي:

• الشريحة الاولي من من 0 إلى 50 كيلووات بسعر جنيه واحد

• الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات بسعر 2 جنيه

• الشريحة الثالثة من صفر إلى 200 كيلووات بسعر 6 جنيهات

• الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات بسعر 11 جنيها

• الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات بسعر 15 جنيها

• الشريحة السادسة من 651 إلى 1000 كيلووات بسعر 25 جنيها

• الشريحة السابعة أكثر من 1000 كيلووات بسعر 40 جنيها

• القراءة الصفرية، وذلك في حالات الشق والعقارات المغلقة بسعر 9 جنيهات.

