مصر تطلق خريطة طريق للاكتفاء الذاتي من الأرز في قارة أفريقيا

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات منتدى الأرز الأفريقي، الذي نظمته مركز الأرز الأفريقي، وتستضيفه مصر، تحت شعار: “الاكتفاء الذاتي من الأرز والتعلم المتبادل من تجربة مصر”، بحضور عدد من الوزراء الأفارقة أعضاء المركز، وأكثر من 70 خبير دولي في هذا المجال، فضلا عن "باباكار مانه" المدير العام لمركز الأرز الأفريقي، وعبدالحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

ويهدف المنتدى إلى تسريع جهود الاكتفاء الذاتي من الأرز في جميع أنحاء القارة، وذلك بالتعاون مع مركز الأرز الأفريقي، ومركز البحوث الزراعية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، حيث يعد هذا المنتدى، هو الاجتماع الوزاري الثالث رفيع المستوى حول الاكتفاء الذاتي من الأرز بالقارة السمراء.

ويشارك في هذا المنتدى الذي تستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام، وزراء الزراعة وكبار صانعي السياسات والمسئولين والخبراء من 28 دولة أفريقية على رأسها: مصر، نيجيريا، سيراليون، السنغال، مدغشقر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبريا، غينيا، وغينيا بيساو - إلى جانب ممثلين عن مؤسسات البحوث الزراعية الوطنية، والمنظمات الإقليمية، وشركاء التنمية الدوليين، والقطاع الخاص.

ويهدف المنتدى إلى استخلاص دروس قابلة للتنفيذ من النهج المصري المتكامل، الذي يجمع بين ابتكار السياسات، والبحث العلمي، وتطوير البنية التحتية، وإشراك المزارعين؛ لمساعدة الدول الأفريقية المشاركة في تصميم وتنفيذ استراتيجيات وطنية مخصصة لتنمية الأرز، إضافة إلى تحديد المحركات السياسية والمؤسسية والتكنولوجية الكامنة وراء قصة نجاح الأرز في مصر، كذلك تسهيل المشاركة المباشرة والتعلم من الأقران بين وزراء الزراعة الأفارقة، فضلا عن تعزيز التعاون الإقليمي وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في سلسلة قيمة الأرز.

وخلال كلمته، رحب علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالوفود المشاركة، في بلدهم الثاني مصر، لافتا إلى أهمية هذا المنتدى، الذي يناقش قضية محورية تتعلق بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الأرز، خاصة وأنها قضية تمس حاضر ومستقبل الشعوب الأفريقية، تحت شعار “الاكتفاء الذاتي من الأرز والتعلم المتبادل من تجربة مصر”.

كما أعرب عن تقديره لكل من أسهم في تنظيم هذا الاجتماع، وفي مقدمتهم مركز الأرز الأفريقي، ومركز البحوث الزراعية المصري، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية الذين قدموا دعمًا فنيًا وماليًا كريمًا لإنجاح هذه الفعالية المهمة.

وأكد فاروق أن قضية الاكتفاء الذاتي، من الأرز تمثل تحديًا استراتيجيًا لكل دول القارة، حيث تمتلك الدول الأفريقية موارد طبيعية هائلة من أراضٍ خصبة، وبيئات متنوعة، وأيدٍ عاملة شابة، وهي مقومات تمنح القارة الأفريقية فرصة حقيقية لتحقيق طفرة في إنتاج الأرز، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي إذا ما تم استثمارها بالشكل المناسب من خلال السياسات الملائمة، والاستثمارات الذكية، والتعاون الإقليمي المشترك.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه برغم محدودية الأراضي الزراعية وندرة الموارد المائية، في مصر، إلا أنها قد استطاعت أن تحقق إنجازًا بارزًا في مجال زراعة الأرز، وذلك بفضل البحث العلمي والتقنيات الزراعية الحديثة، وبالاعتماد على الأصناف عالية الإنتاجية والمقاومة للظروف المناخية، نجحنا في رفع متوسط إنتاجية فدان الأرز إلى مستويات متقدمة عالميًا، حيث تتراوح إنتاجية الأصناف الجديدة بين 4، و5 أطنان للفدان، وهو المعدل الأعلى على مستوى العالم، مقارنة بالأصناف القديمة التي لم تتجاوز إنتاجيتها 2.4 طن للفدان.

وأضاف "فاروق" أن هذا الإنجاز جاء في إطار سياسات رشيدة ودعم كامل من الدولة للمزارعين، إلى جانب جهود كبيرة لترشيد استهلاك المياه باستخدام نظم ري حديثة، وتطوير مركز بحوث وتدريب الأرز بسخا، الذي يعد صرحًا علميًا مفتوحًا للأشقاء الأفارقة، لافتا إلى أن التجربة المصرية، تؤكد أن الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والسياسات الرشيدة هو الطريق الأمثل لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد وزير الزراعة على استعداد مصر لتقاسم خبراتها العملية مع الدول الأفريقية من خلال: نقل التقنيات الزراعية الحديثة وأصناف الأرز المحسنة المقاومة للجفاف والحرارة، إتاحة فرص التدريب وبناء القدرات للكوادر الأفريقية في المراكز البحثية المصرية، فضلا عن تبادل الخبرات في إدارة المياه وتطبيق نظم الري الحديثة، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم سلاسل القيمة في إنتاج وتسويق الأرز.

وتابع، أن هذا المنتدى يمثل فرصة ثمينة لتبادل الرؤى والخبرات، ومناقشة الوضع القاري للاكتفاء الذاتي من الأرز، ومقارنته بالنموذج المصري، مع استعراض التحديات الوطنية لكل دولة والفرص المتاحة أمامها، مؤكدا أن هذا الاجتماع لن ينتهي بمجرد تبادل الكلمات، بل سيخرج بتوصيات عملية، في مقدمتها: إطلاق مبادرة قارية لتطوير قطاع الأرز عبر التعلم المتبادل وتبادل الخبرات، وضع خارطة طريق مشتركة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز في أفريقيا خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تعزيز الاستثمارات الحكومية والخاصة في سلاسل القيمة المرتبطة بالأرز، إضافة إلى توسيع نطاق التعاون الفني والبحثي عبر اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، فضلا عن إنشاء منصة مراجعة سنوية لتقييم الإنجازات وضمان استدامة الجهود.

وشدد الوزير على أن مصر لا ترى في نجاحها تجربة وطنية فحسب، بل تعتبره رصيدًا مشتركًا للقارة الأفريقية كلها، مؤكدا إيمانه الدولة المصرية بأن الأمن الغذائي لن يتحقق إلا بالتعاون المشترك، وأن نجاح أي دولة أفريقية هو نجاح للقارة بأكملها.

وفي كلمته، أكد الدكتور باباكار مانه، المدير العام لمركز الأرز الأفريقي، أن هذا الاجتماع لا يتعلق فقط بالاحتفال بإنجازات مصر، بل يتعلق بتحويل هذا النجاح إلى عمل قاري، من خلال التعلم من بعضنا البعض، يمكننا تسريع رحلة أفريقيا نحو الاكتفاء الذاتي من الأرز وضمان الأمن الغذائي المستدام للجميع.

الجدير بالذكر أن مركز الأرز الأفريقي هو منظمة بحثية أفريقية شاملة ومركز بحثي تابع للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ملتزم بتحسين سُبل العيش والأمن الغذائي من خلال نظم زراعية غذائية مستدامة قائمة على الأرز في أفريقيا.

