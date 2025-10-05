الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر الأرز، فيتو
شهدت أسعار الأرز استقرارًا ملحوظًا  فى الأسواق  خلال الفترة الأخيرة، حيث حافظ المنتج المحلي والمستورد على مستوياتها دون أي تغيرات كبيرة، ما أسهم في طمأنة المستهلكين وتوفير استقرار نسبي في ميزانية الأسرة. 

ويأتي هذا التوازن نتيجة استقرار المعروض وكميات الاستيراد المحلية، مع استمرار متابعة الجهات المعنية للأسواق لضمان توافر السلعة الأساسية بأسعار مناسبة.

سعر الأرز الشعير اليوم في مصر

يتفاوت سعر طن الأرز الشعير اليوم في السوق المحلي، باختلاف نوع الحبة (رفيع أو عريض)، وكذلك باختلاف المناطق التي يُعرض فيها، وفقًا لما أعلنه عدد من مضارب الأرز والمصادر الرسمية المعنية، وعلى رأسها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك اليوم

جاء سعر كيلو الأرز الأبيض المصري اليوم في الأسواق والمحال التجارية جاء على النحو التالي:

سعر الأرز رفيع الحبة: بين 25 و26 جنيهًا للكيلو.

 سعر الأرز عريض الحبة: بين 27 و29 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الأرز الشعير اليوم للمزارعين والتجار
كيلو الأرز الشعير رفيع الحبة: بين 16 و18 جنيهًا.

كيلو الأرز الشعير عريض الحبة: بين 17.5 و18 جنيهًا.

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة

سجّل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم الخميس ما بين 15500 و16000 جنيه ويُعد هذا النوع الأكثر انتشارًا بين التجار نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بالعريض، ما يجعله خيارًا مناسبًا للعديد من الأسر متوسطة الدخل.

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة

أما سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة فقد تراوح اليوم بين 16500 و17000 جنيه، وهو النوع الذي يفضله البعض بسبب حجم الحبة وجودة الطهي، رغم أنه يُباع بسعر أعلى من الرفيع.

 

سعر الأرز الأبيض اليوم في مصر

وتختلف الأسعار حسب النوع وجودة التبييض والمعالجة وقد شهدت أسعار طن الأرز الأبيض اليوم استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة.

سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة: بين 25000 و26000 جنيه.

سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة: يتراوح بين 27000 و29000 جنيه.

