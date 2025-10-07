الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
اختلال عجلة القيادة وراء انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص بالجيزة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في إصابة 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي في الصف. 

 

كلفت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم. 

 

وتبين من المعاينة اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 6 أشخاص. 

 

حادث مروري أعلى الطريق الصحراوي في الصف

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا أعلى الطريق في الصف بوقوع حادث مرورى، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

