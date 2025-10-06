الإثنين 06 أكتوبر 2025
حوادث

قرار قضائي جديد بشأن المتهم بقتل شقيقه وسحله في الطريق العام بالجيزة

محاكمة المتهم
أجلت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، استئناف المتهم بقتل شقيقه وسحل جثته بالطريق العام في منطقة نكلا بمنشأة القناطر، على حكم المؤبد، إلى جلسة 6 نوفمبر المقبل.


وكشف أمر الإحالة أن المتهم "ع.ر" قتل شقيقه المجني عليه "ع.ر" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على التخلص منه، وعندما اتاحت له الفرصة، وما إن تهيأ له الظروف حتى كال له ضربات عدة باستخدام "عصا" حتى خارت قواه.


وأوضح أمر الإحالة أن المتهم، بعدما قتل أخاه بالعصا، استل "سكينا" وانهال عليه بطعنات متتالية قاسية استقرت في مواضع قاتلة بجسده، واستتبع ذلك بسحل المجني عليه إلى الطريق العام، ثم أجهز عليه أمام أعين المارة بأن كال له ضربة باستخدام أداة "قالب طوب"، قاصدا قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

وتابع أمر الإحالة إن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "حشيش، ترامادول"، وسلاحًا أبيض "سكينا"، كما أحرز أدوات تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص "قالب طوب، عصا" دون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو مهنية تقتضي ذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.

