بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، مطار هوليوود بيربانك بكاليفورنيا بدون مراقبي حركة جوية

يواجه مطار هوليوود بيربانك في ولاية كاليفورنيا اضطرابًا في عملياته اليومية، بعدما أعلن عن توقف المراقبين الجويين العاملين في برج المراقبة عن أداء مهامهم لساعات، مع استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية الذي عطّل التمويل الفيدرالي اللازم لتشغيل عدد من المرافق الحيوية.



ووفقًا لتقرير نشره موقع "Tribune Media"، فإن المطار سيعمل خلال فترات محددة من اليوم من دون وجود مراقبين جويين في الموقع، ما يجبر الطيارين على التنسيق الذاتي أثناء الإقلاع والهبوط باستخدام أنظمة الاتصال اللاسلكي القياسية بين الطيارين، وهي خطوة نادرة في مطار تجاري بهذا الحجم.



وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأزمة السياسية في واشنطن بعد فشل الكونغرس في تمرير مشروع قانون تمويل جديد، ما أدى إلى تعليق رواتب آلاف الموظفين الفيدراليين، بمن فيهم العاملون في إدارة الطيران الفيدرالية "FAA".

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان أن سلامة المسافرين ستظل أولوية قصوى، وأنها تعمل على توزيع موظفي المراقبة الجوية بين المطارات الأكثر ازدحامًا لتقليل آثار الإغلاق، لكنها أقرت بأن استمرار الأزمة "سيؤثر تدريجيًا على كفاءة الحركة الجوية في الولاية".



من جانبه، أعرب حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم عن قلقه من تداعيات الإغلاق الفيدرالي على قطاع الطيران، قائلًا إن "السياسات العبثية في واشنطن تُعرّض حياة الناس للخطر، وتشلّ قطاعات حيوية يعتمد عليها الاقتصاد الأمريكي".



وأضاف أن الولاية تتابع مع السلطات الفيدرالية لتأمين الدعم الطارئ للمطارات المحلية وضمان استمرار الرحلات بأمان.



وحذر خبراء الطيران من أن غياب المراقبة الجوية المباشرة لفترات طويلة قد يزيد من مخاطر التشغيل ويؤثر على دقة مواعيد الرحلات، خاصة في الأجواء المزدحمة لمنطقة لوس أنجلوس الكبرى، داعين الكونغرس إلى تحرك عاجل لإعادة التمويل وتجنّب أزمة سلامة جوية واسعة النطاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.