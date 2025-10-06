لجنة متابعة ودعم التدريب الإلزامي بالأعلى للجامعات تزور كلية طب قصر العيني (صور)

زارت لجنة متابعة ودعم التدريب الإلزامي المنبثقة من لجنة قطاع الدراسات الطبية بـالمجلس الأعلى للجامعات، كلية طب قصر العيني، حرصًا على متابعة تنفيذ البرامج التدريبية وتقديم الدعم الفني والأكاديمي لكليات الطب في مختلف الجامعات المصرية.

شارك في الزيارة الدكتور أحمد الجوهري، ورافقه كل من الدكتورة ميادة صبري، والدكتور أحمد زهران، وذلك بحضور الدكتورة إيمان فؤاد، نائب المدير التنفيذي لشؤون التدريب بمستشفيات جامعة القاهرة.

جاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، في إطار متابعة الكلية المستمرة لتفعيل منظومة التدريب الإكلينيكي والتأهيلي لطلابها وفقًا لأحدث المعايير التعليمية والمهنية.

تخلل الزيارة لقاء تفاعلي مفتوح مع طلاب برنامج الامتياز الإلزامي، تم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمسار التدريب العملي داخل المستشفيات التعليمية، والاستماع إلى ملاحظات الطلاب حول آليات التنفيذ اليومية، والتحديات التي قد تواجههم أثناء التدريب، إلى جانب عرض مقترحاتهم التطويرية لتعزيز جودة العملية التدريبية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فترة الامتياز.

كما أثنت اللجنة خلال المناقشة على التفاعل الإيجابي للطلاب وحرصهم على تطوير تجربتهم التدريبية داخل قصر العيني، مشيدةً بما أبدوه من وعي ومسؤولية تجاه متطلبات المرحلة الإكلينيكية، وبما تقدمه الكلية من دعم مستمر لطلابها في مختلف مراحل التدريب.

وتُعد هذه الزيارة جزءًا من خطة عمل اللجنة التي تستهدف متابعة جميع كليات الطب على مستوى الجمهورية، بما يضمن توحيد معايير التدريب وتحقيق التكامل بين الجهود الأكاديمية والعملية لتخريج أطباء على أعلى مستوى من التأهيل والجاهزية لخدمة القطاع الصحي في مصر.

