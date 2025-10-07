تكثف قوات الحماية المدنية بـالقليوبية من جهودها للسيطرة على حريق اندلع في مخزن زيوت خلف مركز طبي بمنطقة مسطرد – شبرا الخيمة، دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لبيان أسباب الحريق وملابساته.

جهود مكثفة للسيطرة على حريق بمخزن زيت في شبرا الخيمة

كان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من غرفة العمليات بنشوب حريق داخل مخزن زيوت بمنطقة مسطرد، خلف أحد المراكز الطبية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وجارٍ محاولات السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب بالدور الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق، فيما لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.