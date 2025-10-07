الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جهود مكثفة للسيطرة على حريق بمخزن زيت في شبرا الخيمة

حريق بمخزن زيوت بشبرا
حريق بمخزن زيوت بشبرا الخيمة القليوبية، فيتو

تكثف قوات الحماية المدنية بـالقليوبية من جهودها للسيطرة على حريق اندلع في مخزن زيوت خلف مركز طبي بمنطقة مسطرد – شبرا الخيمة، دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لبيان أسباب الحريق وملابساته.

حرم الطريق خط أحمر، محافظ القليوبية يقود حملة بمنطقة الفلل في بنها

13 مرشحا يتنافسون على مقاعد التجديد النصفي بنقابة أطباء القليوبية

جهود مكثفة للسيطرة على حريق بمخزن زيت في شبرا الخيمة 

كان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من غرفة العمليات بنشوب حريق داخل مخزن زيوت بمنطقة مسطرد، خلف أحد المراكز الطبية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وجارٍ محاولات السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب بالدور الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق، فيما لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بالقليوبية شبرا الخيمة قوات الحماية المدنية بالقليوبية محافظ القليوبية مدير أمن القليوبية

مواد متعلقة

حرم الطريق خط أحمر، محافظ القليوبية يقود حملة بمنطقة الفلل في بنها

في ذكرى نصر أكتوبر، محافظ القليوبية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

ضبط المتهمين بقتل رضيع في القليوبية

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

بالأسماء، قيادات بارزة بمجلس النواب الحالي خارج سباق الانتخابات

قفزة في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

مواقف إنسانية جمعت الرئيس السيسي وأحمد عمر هاشم

رحيل مداح النبي، لمحات من حياة الدكتور أحمد عمر هاشم بعد وفاته (بروفايل)

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

5 مميزات لكارت الكهرباء الجديد، تعرف عليها

استعدادًا لصلاة الجنازة، وصول جثمان أحمد عمر هاشم للجامع الأزهر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

تفسير رؤية المطر في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأزمات

حكايته مع الشعر وقصة رؤية النبي فى المنام، أسرار من حياة الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads