رئيس مجلس النواب ناعيا أحمد عمر هاشم: نذر حياته لخدمة الدين والعلم

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب سابقًا، الذي وافته المنية فجر اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء قضاها في خدمة العلم والدعوة إلى الله.

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وقال رئيس مجلس النواب: “بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ننعي إلى العالم العربي والإسلامي العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، صاحب الإسهامات العلمية المتنوعة في السُّنَّة النبوية وعلوم الحديث، وأحد أبرز أعلام الأزهر الشريف الذين نذروا حياتهم لخدمة الدين والعلم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

من هو أحمد عمر هاشم؟

في قرية بني عامر بمحافظة الشرقية، ولد أستاذ الحديث وعلومه في جامعة الأزهر أحمد عمر هاشم، واشتهر بحب الخطابة، وكان أول صعوده على المنبر في سن 11 عامًا.



في كلية أصول الدين جامعة الأزهر عام 1961 بدأته رحلته الصعبة، وبعدها بـ 6 سنوات حصل على الإجازة العالمية، عام 1967، وعُيِّن معيدًا بقسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين، ثم حصل منه على الماجستير عام 1969م، ثم على الدكتوراة في التخصص ذاته، وعمل أستاذًا للحديث وعلومه عام 1983م، إلى أن عُين عميدًا لكلية أصول الدين بالزقازيق عام 1987م.

وشغل الدكتور أحمد عمر هاشم، منصب رئيس جامعة الأزهر الشريف عام 1995، ثم التحق بعضوية هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كما شغل عضوية مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئاسة لجنة البرامج الدينية بالتليفزيون المصري، وعضوية مجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للطرق الصوفية، واتحاد الكتاب، والمجلس الأعلى للصحافة، والمجلس الأعلى للثقافة، والمجلس الأعلى للجامعات، ورئاسة المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين العالمية.

مؤلفات الدكتور أحمد عمر هاشم

أنتج الدكتور أحمد عمر هاشم، العديد من المؤلفات الهامة التي أثرت المكتبة الإسلامية، حيث ألف أكثر من 120 كتابًا خلال مسيرته العلمية، آخرها كتاب «فيض الباري في شرح البخاري»، وهو عبارة عن 16 مجلدًا، كل مجلد 600 صفحة، واستغرق في إنجازه 17 عامًا.

كما ألف هاشم، الإسلام وبناء الشخصية، من هدى السنة النبوية، الشفاعة في ضوء الكتاب والسنة والرد على منكريها، التضامن في مواجهة التحديات، الإسلام والشباب، قصص السنة، والقرآن وليلة القدر، وغيرها الكثير من المؤلفات.

