تعرف على أقوى 10 مباريات خلال فترة التوقف الدولي

تشهد فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر الحالي العديد من المواجهات المرتقبة التي تبدو حاسمة في مشوار التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، في مختلف القارات.

وتقام مواجهات مصيرية في مشوار التأهل للمونديال على صعيد تصفيات كأس العالم 2026، في قارات أوروبا وإفريقيا وآسيا.

أقوى 10 مواجهات في فترة توقف أكتوبر الجاري

البرتغال وأيرلندا

يخوض المنتخب البرتغالي بقيادة النجم المخضرم كريستيانو رونالدو مواجهة مرتقبة ضد أيرلندا في طريق حامل لقب دوري الأمم الأوروبية نحو تعزيز الصدارة وتأمين التأهل للمونديال.

وحقق المنتخب البرتغالي الفوز في أول جولتين وهو ما يجعل رفاق رونالدو في مواجهة مهمة أمام أيرلندا من أجل تحقيق فوز جديد.

إسبانيا وجورجيا

يتطلع منتخب إسبانيا لحصد الانتصار أمام جورجيا في مواجهة مثيرة ولن تكون سهلة لحامل لقب كأس أوروبا.

وضربت الإصابات صفوف المنتخب الإسباني وحرمته من جهود العديد من النجوم أبرزهم لامين يامال ورودري وغافي وفابيان رويز وهو ما يزيد صعوبة المواجهة في مواجهة رفاق النجم خفيتشا كفاراتسخيليا.

هولندا وفنلندا

لن تكون مواجهة فنلندا سهلة لمنتخب هولندا خاصة أن المنتخب الفنلندي جمع 7 نقاط ويبتعد بفارق 3 نقاط خلف هولندا وبولندا وهو ما يزيد أهمية هذا اللقاء.

المنتخب الهولندي بقيادة مدربه رونالد كومان يبحث عن حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم بتحقيق فوز جديد بعد أن حقق 3 انتصارات في هذه المجموعة وتعادل مع بولندا بهدف لكل منهما.

البرتغال والمجر

يتطلع منتخب البرتغال لتكرار تفوقه على حساب المجر في مواجهة يتصدرها صدام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي والمجري دومينيك سوبوسلاي نجم ليفربول الإنجليزي.

وفاز منتخب البرتغال بصعوبة على حساب مضيفه المجر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية بالتصفيات.

السويد وسويسرا

يخوض المنتخب السويدي مواجهة مرتقبة أمام سويسرا في المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية.

ويتصدر منتخب سويسرا برصيد 6 نقاط بينما جمع منتخب السويد نقطة واحدة وهو ما يجعل رفاق النجم فيكتور جيوكريس مهاجم المنتخب السويدي ونجم آرسنال الإنجليزي في محاولة لتحقيق فوز مهم في حسابات التأهل للمونديال.

ألمانيا وأيرلندا الشمالية

يسعى منتخب ألمانيا بقيادة مدربه جوليان ناجلسمان لتصحيح أوضاعه وتحقيق الفوز بمباراة أيرلندا الشمالية بعد أن تغلب في لقاء الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويلعب منتخب ألمانيا ضد لوكسمبورج في التصفيات التي شهدت بداية باهتة للمانشافت بالخسارة أمام سلوفاكيا بهدفين دون رد.

السعودية والعراق

تشهد منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم مواجهة عربية خالصة بين منتخبي العراق والسعودية لحساب المجموعة الثانية في منافسات الملحق.

ويتأهل المنتخبان اللذان يتصدران مجموعتي الملحق الآسيوي إلى المونديال مباشرة علمًا بأن المجموعة الثانية التي تقام في مدينة جدة بالسعودية تضم منتخبات العراق وإندونيسيا بجانب السعودية.

مواجهة السعودية والعراق ستكون أشبه بكلاسيكو عربي مثير على تذكرة التأهل للمونديال بوصفهما المرشحان الأبرز لاقتناص بطاقة العبور للمونديال.

الإمارات وقطر

يخوض المنتخب الإماراتي منافسات المجموعة الأولى في ملحق تصفيات آسيا والتي تضم قطر وعمان.

وستكون مواجهة الإمارات ضد قطر الأبرز في هذه المجموعة في ظل امتلاك المنتخبين العديد من اللاعبين البارزين بخلاف أن حظوظ التأهل تبدو شبه متساوية بين المنتخبات الثلاث وسط توقعات بندية كبيرة.

مصر وجيبوتي

يسعى منتخب مصر لحسم تأهله رسميًّا إلى نهائيات كأس العالم 2026 حين يحل ضيفًا على منافسه جيبوتي في مباراة الجولة قبل الأخيرة بتصفيات قارة إفريقيا.

المواجهة تبدو سهلة في ومتناول الفراعنة ولكن أهميتها ترجع في المقام الأول إلى كونها لقاء الحسم في مشوار التأهل حيث يصعد المنتخب المصري رسميًا حال تحقيق الفوز دون الانتظار للجولة الأخيرة.

الصومال والجزائر

الأمر نفسه ينطبق على لقاء الصومال والجزائر في مشوار التصفيات الإفريقية حيث يحتاج محاربو الصحراء إلى الفوز لحسم التأهل رسميًّا وتجنب أي حسابات في الجولة الأخيرة.

ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة السابعة برصيد 19 نقطة بفارق 4 نقاط عن منتخبي أوغندا وموزمبيق اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث.

