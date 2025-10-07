350 ألف جنيه جدية حجز، تفاصيل طرح قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا بالعبور (صور)

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل طرح أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بعدد من المدن الجديدة ضمن الطرح السادس "مسكن"، والذي يضم (۲۳۳۳) قطعة أرض سكنية.

وتطرح الوزارة ١٧٤ قطعة أرض إسكان أكثر تميزًا بـ 3 مدن جديدة، كما تضمن الطرح توفير ۱۱۲ قطعة أرض سكنية ضمن الأراضي المطروحة لذوي الهمم، وتصل قيمة جدية الحجز لـ350 ألف جنيه.

وتطرح بمدينة العبور 5 قطع أرض بمساحات 569 - 913 مترا مربعا، رابط التقديم على أراضي الإسكان الأكثر تميزًا من هنا

والعبور إحدى مدن الجيل الثاني، تقع ضمن مدن إقليم القاهرة الكبرى، وهي إحدى المدن الجديدة الواقعة جغرافيا شرق القاهرة، تقع المدينة على بعد بضع دقائق مـن حي مصـر الجديـدة عنـد الكيلو 26 طريـق القـاهرة - إسماعيلية، وعنـد الكيلو 10 طريـق القـاهرة - بلبيس، تشغل المدينة مساحة حوالي 13418.95 فدان، يرجع تاريخ نشأتها إلى عام 2003 حيث صدر القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2003.

وأشارت الوزارة إلى توفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

إتاحة الأراضي بـ 18 مدينة جديدة

وأوضحت الوزارة إلى أنه تم إتاحة الأراضي بـ ۱۸ مدينة جديدة، تشمل مدن (6 أكتوبر - العبور - العاشر من رمضان - أخميم الجديدة - الصالحية الجديدة - الفشن الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - طيبة الجديدة - قنا الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط" - أسوان الجديدة - أسيوط الجديدة - السادات - برج العرب الجديدة -حدائق أكتوبر - سوهاج الجديدة).

وأوضحت الوزارة أن الأراضي المطروحة مقسمة كالآتي: ۱۳۳۱ قطعة أرض إسكان متوسط بـ ۸ مدن جديدة، و۸۲۸ قطعة أرض إسكان مميز بـ 9 مدن جديدة

