وزير الإسكان يعلن طرح قطع أراضٍ بنشاط ورش حرفية بالمنيا الجديدة وحدائق أكتوبر

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح (۱۷) قطعة أرض حرفية بمساحة ٣٠٠ متر للقطعة بالحي السابع بمدينة المنيا الجديدة، بجانب طرح حق استغلال (٥٣) ورشة حرفية بمساحات تتراوح من (۱۳ م٢ إلى ٢٩م٢) بمدينة حدائق أكتوبر.

وأشار وزير الإسكان إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة.

في السياق ذاته، أوضح جهاز مدينة المنيا الجديدة في بيان له، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، ويمكن المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية، كما أنه سيتم البيع بجلسة مزاد علني ستعقد فى الجهاز يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١٠/٧.

تخصيص الورش بمقابل الانتفاع لمدة ٥ سنوات

وأوضح جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تخصيص الورش بمقابل الانتفاع لمدة ٥ سنوات بجلستي المزاد العلني يومي الأربعاء ١/١٠/٢٠٢٥، والخميس ٢/١٠/٢٠٢٥، وأنه يمكن المعاينة على الطبيعة للورش في مواعيد العمل الرسمية للجهاز بجانب إتاحة كراسة الشروط بمقر الجهاز.

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، بداية من يوم الأحد المقبل 31 /8 /2025، وحتى يوم الأحد 21 /9/ 2025، وفقًا للمواعيد المقررة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 75، اليوم الأحد 31 /8/ 2025، ووحدات العمارة 76، يوم الثلاثاء 2/ 9/ 2025، ووحدات العمارة 74، يوم الخميس 4 /9/ 2025، ووحدات العمارة 73، يوم الأحد 7 /9/ 2025، ووحدات العمارة رقم 90، يوم الثلاثاء 9 /9/ 2025، ووحدات العمارة 91، يوم الخميس 11 /9 /2025.

ونوَّه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 131، يوم الأحد 14 /9 /2025، ووحدات العمارة 132، يوم الإثنين 15/9/2025، ووحدات العمارة رقم 133، يوم الثلاثاء 16 /9/ 2025، ووحدات العمارة 134، يوم الأربعاء 17 /9/ 2025، ووحدات العمارة 88، يوم الخميس 18 /9/ 2025، لافتًا إلى أنه سيتم وحدات العمارة 89، يوم الأحد 21 /9/ 2025، لافتا الي أنه على الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه إلى مكتب خدمة المواطنين بجهاز المدينة لإنهاء الإجراءات ومعاينة واستلام الوحدة.

