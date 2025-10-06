الإثنين 06 أكتوبر 2025
أخبار مصر

التموين: إعادة تأهيل مصنع بنجر السكر في تونس بطاقة إنتاجية تصل إلى 4 آلاف طن يوميًا

تعتزم شركة السكر والصناعات التكاملية، إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ خطة توسعية جديدة على المستويين المحلي والخارجي، تتضمن دراسة إعادة تأهيل مصنع بنجر السكر في تونس بطاقة إنتاجية تصل إلى 4 آلاف طن يوميًا، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وتونس وزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية.

 

وقال المهندس صلاح فتحي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، في تصريحات له، إن مشروع إعادة تأهيل المصنع تم طرحه على الجانب التونسي، ويتضمن مقترحين رئيسيين: الأول يشمل إعادة التأهيل الشامل للمصنع والتوسع في المساحات المزروعة بالبنجر لرفع الجدوى الاقتصادية، أما الثاني فيركز على توسيع خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة التشغيلية للمصنع.


وأشار إلى أن الجانب التونسي يدرس حاليًا المقترحين لاختيار الأنسب للمضي قدمًا في التنفيذ.

 

وأضاف فتحي أن الحكومة التونسية عرضت على الشركة إنشاء محطة لتكرير السكر داخل المصنع، إلى جانب إضافة صناعات تحويلية مكملة لزيادة القيمة المضافة للمنتج. 

 

كما تم الاتفاق على خطة لزيادة المساحات المزروعة بالبنجر في تونس من 1800 هكتار حاليًا بمتوسط إنتاجية 80 طنًا للهكتار، إلى نحو 4 آلاف هكتار خلال المرحلة المقبلة.

 

وأوضح أن المشروع يتم بالتعاون بين وزارتي الزراعة في البلدين، وبمشاركة وحدات الميكنة الزراعية وعدد من المستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار الزراعي بتونس، لافتًا إلى أن الدراسات المالية والفنية للمشروع، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن التنفيذ فور اعتماد المقترح من الجانب التونسي.

