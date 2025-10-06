الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قائد البحرية الإسرائيلية الأسبق: لا نهاية للصراع إلا بحل الدولتين

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال القائد السابق لسلاح البحرية الإسرائيلي عامي إيالون إن الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي لن ينتهي إلا عبر حل الدولتين، مؤكدًا أن الاستمرار في الاعتماد على القوة العسكرية وحدها لن يحقق الأمن لإسرائيل ولا السلام في المنطقة.

 

موقف ضباط جيش الاحتلال من خطة ترامب

وأضاف "إيالون" في تصريحات تليفزيونية، أن الضباط في الجيش الإسرائيلي يدركون جيدًا حدود القوة العسكرية، ولذلك فإنهم أكثر وعيًا بأهمية المسار السياسي، مشيرًا إلى أن هؤلاء الضباط يدركون قيمة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة والمنطقة، ولن يضحوا بها تحت أي ظرف.

 

أهمية حل الدولتين 

وأوضح أن إسرائيل بحاجة إلى رؤية استراتيجية شاملة تُعيد بناء الثقة مع المجتمع الدولي، وتفتح الطريق نحو تسوية سياسية حقيقية، مؤكدًا أن أي تجاهل لمبدأ حل الدولتين سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قائد البحرية الإسرائيلي إسرائيل حل الدولتين ترامب خطة ترامب ضباط الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال غزة الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي

مواد متعلقة

البيت الأبيض: كل الأطراف موافقون على خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة

إيهود أولمرت: ترامب مارس ضغوطًا على نتنياهو للمشاركة في محادثات شرم الشيخ

ألمانيا: يجب الإسراع بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة

الأكثر قراءة

والدي طلب التواصل معه، كريم حسن شحاتة يكشف كواليس زيارة الخطيب للمعلم

كواليس الإطاحة بعلاء عابد من ترشيحات مجلس النواب

عصام كامل يكشف الرسائل الواضحة التي وجهها السيسي لإسرائيل في خطابه (فيديو)

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة بشركات القطاع

بسبب علاقة آثمة بين زوج وحماته، مقتل شاب على يد حماه ببني سويف

إخلاء سبيل مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور بكفالة

هل الخلع طلاق أم فسخ؟ وما المقصود بالطلاق البائن في الإسلام؟

أعضاء بمجلس الزمالك يدرسون الاستقالة بسبب الأزمة المالية وسحب أرض أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بوجود مكائد ضد الرائى

أمين الفتوى: لا حرج في صلاة المرأة دون ارتداء الشراب بشرط (فيديو)

هل الخلع طلاق أم فسخ؟ وما المقصود بالطلاق البائن في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads