قائد البحرية الإسرائيلية الأسبق: لا نهاية للصراع إلا بحل الدولتين

قال القائد السابق لسلاح البحرية الإسرائيلي عامي إيالون إن الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي لن ينتهي إلا عبر حل الدولتين، مؤكدًا أن الاستمرار في الاعتماد على القوة العسكرية وحدها لن يحقق الأمن لإسرائيل ولا السلام في المنطقة.

موقف ضباط جيش الاحتلال من خطة ترامب

وأضاف "إيالون" في تصريحات تليفزيونية، أن الضباط في الجيش الإسرائيلي يدركون جيدًا حدود القوة العسكرية، ولذلك فإنهم أكثر وعيًا بأهمية المسار السياسي، مشيرًا إلى أن هؤلاء الضباط يدركون قيمة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة والمنطقة، ولن يضحوا بها تحت أي ظرف.

أهمية حل الدولتين

وأوضح أن إسرائيل بحاجة إلى رؤية استراتيجية شاملة تُعيد بناء الثقة مع المجتمع الدولي، وتفتح الطريق نحو تسوية سياسية حقيقية، مؤكدًا أن أي تجاهل لمبدأ حل الدولتين سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

