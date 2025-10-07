الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
اقتصاد

بنك أبو ظبي الأول يتصدر ترتيب المتعاملين بقيم التداول بالبورصة

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 5 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسيين / غير الرئيسيين حسب قيم التداول خلال جلسة الاثنين..وجاءت التفاصيل كالتالي:

  • بنك أبو ظبى الأول بقيمة تداول بلغت 3.5 مليار جنيه.
  • بنك إتش إس بي سي بقيمة تداول بلغت 3 مليارات جنيه.
  • سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه.
  • بنك مصر بقيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه.
  • البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه.

 

تعاملات جلسة الإثنين

تباين أداء مؤشرات  البورصة المصرية في ختام تعاملات الإثنين؛ واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.619 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 37094 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 45346 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 16675 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4076 نقطة.


فيما صعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 11288 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 14898 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3690 نقطة.

 

تعاملات جلسة بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.619 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 37210 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 45472 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 16727 نقطة، وقفز  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 4065 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 11250 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 14869 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3698 نقطة.

