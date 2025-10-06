الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البيت الأبيض يزعم: إسرائيل تتعاون بشكل رائع بشأن خطة غزة

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

أكدت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن محادثات فنية تجري حاليًا بشأن خطة غزة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تبذل جهودًا حثيثة لدفع الأمور قدما بأسرع ما يمكن.

التحرك بسرعة لتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

وقالت ليفيت:"نريد التحرك بسرعة كبيرة بشأن خطة  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة"، مؤكدة أن واشنطن ملتزمة بتسريع خطوات التنفيذ والعمل على تحقيق تقدم ملموس في أقرب وقت ممكن.

تعاون إسرائيلي ملحوظ

وأشادت المتحدثة بـ التعاون الإسرائيلي الممتاز بشأن خطة غزة، معتبرة أن هذا التعاون يسهم في تسهيل عملية التفاوض وتسريع إجراءات التهدئة والإفراج عن المحتجزين.

 

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطًا مباشرة على بنيامين نتنياهو، من أجل المشاركة في محادثات شرم الشيخ الجارية بشأن التهدئة في قطاع غزة.

وأوضح أولمرت في تصريحات إعلامية: أن واشنطن تسعى لإبقاء نتنياهو على طاولة المفاوضات رغم تحفظاته، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعتبر هذه الجولة من المحادثات اختبارًا حاسمًا لخطة ترامب الخاصة بغزة، والتي تهدف إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

