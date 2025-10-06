الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

أمين الفتوى: لا حرج في صلاة المرأة دون ارتداء الشراب بشرط (فيديو)

الشيخ محمود الطحان،
الشيخ محمود الطحان، فيتو

قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن صلاة المرأة تصح بشرط تحقق الستر الشرعي للجسد، مشيرًا إلى أن المقصود بالحجاب في الشرع ليس مجرد غطاء الرأس، بل كل ما يستر جسدها من الرأس حتى القدم وفقًا لقوله تعالى: «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ».

الفرق بين الخمار والحجاب

وتابع الطحان خلال حلقة برنامج "مع الناس" على قناة الناس، إن غطاء الرأس يسمى خمارًا، أما الحجاب فهو ما يستُر الجسم كله، محذرًا من الخلط بين المعنيين، موضحًا أن غطاء الرأس وحده لا يكفي للصلاة، بل يجب أن يغطي الثوب أو الإسدال الجسم كله ما عدا الوجه والكفين.

كشف القدمين لا يبطل الصلاة

وأشار أمين الفتوى إلى اختلاف الفقهاء حول كشف القدمين أثناء الصلاة، فبعضهم يعتبرها من العورة التي يجب سترها، فيما يرى آخرون أن كشف القدمين لا يبطل الصلاة، خاصة إذا كانت المرأة تصلي في بيتها أو إذا كان الثوب يغطي القدمين أثناء الركوع والسجود.

الستر أهم من نوع اللباس

وأكد الشيخ الطحان أن الشرط الأساسي لصحة الصلاة هو تحقق الستر وليس نوع اللباس، فإذا كان الإسدال أو الثوب الطويل يغطي الجسم بما فيه القدمين، فصلاتها صحيحة دون الحاجة لارتداء الشراب تحديدًا.

اليسر والراحة في الدين

وشدد أمين الفتوى على أن الإسلام دين يسر ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، موضحًا أن التيسير مطلوب خاصة للنساء الكبيرات في السن أو اللواتي يصلين في منازلهن، مضيفًا:"المطلوب من المرأة أن تستر جسدها في الصلاة بما لا يُظهر شيئًا من بشرتها سوى الوجه والكفين، فإن تحقق هذا الستر بأي وسيلة، كانت صلاتها صحيحة مقبولة بإذن الله تعالى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمين الفتوي صلاة المرأة الصلاة دار الإفتاء الشيخ محمود الطحان الحجاب

مواد متعلقة

ماذا تفعل المرأة مع الزوج كثير الحلف بالطلاق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الإسلام فى خروج المرأة خلف الجنازة حتى المقابر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما هو حكم مصافحة المرأة لزميلها في العمل؟ أمين الفتوى يرد (فيديو)

الأكثر قراءة

والدي طلب التواصل معه، كريم حسن شحاتة يكشف كواليس زيارة الخطيب للمعلم

كواليس الإطاحة بعلاء عابد من ترشيحات مجلس النواب

عصام كامل يكشف الرسائل الواضحة التي وجهها السيسي لإسرائيل في خطابه (فيديو)

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة بشركات القطاع

بسبب علاقة آثمة بين زوج وحماته، مقتل شاب على يد حماه ببني سويف

إخلاء سبيل مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور بكفالة

هل الخلع طلاق أم فسخ؟ وما المقصود بالطلاق البائن في الإسلام؟

أعضاء بمجلس الزمالك يدرسون الاستقالة بسبب الأزمة المالية وسحب أرض أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بوجود مكائد ضد الرائى

أمين الفتوى: لا حرج في صلاة المرأة دون ارتداء الشراب بشرط (فيديو)

هل الخلع طلاق أم فسخ؟ وما المقصود بالطلاق البائن في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads