أمين الفتوى: لا حرج في صلاة المرأة دون ارتداء الشراب بشرط (فيديو)

قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن صلاة المرأة تصح بشرط تحقق الستر الشرعي للجسد، مشيرًا إلى أن المقصود بالحجاب في الشرع ليس مجرد غطاء الرأس، بل كل ما يستر جسدها من الرأس حتى القدم وفقًا لقوله تعالى: «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ».

الفرق بين الخمار والحجاب

وتابع الطحان خلال حلقة برنامج "مع الناس" على قناة الناس، إن غطاء الرأس يسمى خمارًا، أما الحجاب فهو ما يستُر الجسم كله، محذرًا من الخلط بين المعنيين، موضحًا أن غطاء الرأس وحده لا يكفي للصلاة، بل يجب أن يغطي الثوب أو الإسدال الجسم كله ما عدا الوجه والكفين.

كشف القدمين لا يبطل الصلاة

وأشار أمين الفتوى إلى اختلاف الفقهاء حول كشف القدمين أثناء الصلاة، فبعضهم يعتبرها من العورة التي يجب سترها، فيما يرى آخرون أن كشف القدمين لا يبطل الصلاة، خاصة إذا كانت المرأة تصلي في بيتها أو إذا كان الثوب يغطي القدمين أثناء الركوع والسجود.

الستر أهم من نوع اللباس

وأكد الشيخ الطحان أن الشرط الأساسي لصحة الصلاة هو تحقق الستر وليس نوع اللباس، فإذا كان الإسدال أو الثوب الطويل يغطي الجسم بما فيه القدمين، فصلاتها صحيحة دون الحاجة لارتداء الشراب تحديدًا.

اليسر والراحة في الدين

وشدد أمين الفتوى على أن الإسلام دين يسر ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، موضحًا أن التيسير مطلوب خاصة للنساء الكبيرات في السن أو اللواتي يصلين في منازلهن، مضيفًا:"المطلوب من المرأة أن تستر جسدها في الصلاة بما لا يُظهر شيئًا من بشرتها سوى الوجه والكفين، فإن تحقق هذا الستر بأي وسيلة، كانت صلاتها صحيحة مقبولة بإذن الله تعالى".

