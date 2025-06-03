6 وصفات طبيعية تساعد في حرق الدهون سريعا

حرق الدهون من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا لإنقاص الوزن والحصول على جسم رشيق ومثالى، وذلك من خلال اتباع أنظمة الريجيم المختلفة.

ومع الريجيم تبعث الفتيات عن المشروبات والوصفات الحارقة للدهون لتحفيز الجسم على حرق الدهون بشكل أكبر وأسرع ما يساعد على إنقاص الوزن سريعا.

وصفات طبيعية تساعد على حرق الدهون سريعا

ويقدم الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، 6 وصفات طبيعية تساعد على حرق الدهون سريعا، منها:-

أولا الشاي الأخضر والقرفة

حضري كيس شاي أخضر مع عود قرفة مع 3 حبات قرنفل وأضيفي لهم مزب ماء مغلي، واتركيها دقيقة ثم نقلب ويتم تناوله دافئا، هذا المشروب يمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة ويطرد السموم من الجسم ويقوى المناعة ويساعد في حرق الدهون بالجسم.

ثانيا مغلى البقدونس

نقطع أوراق البقدونس في ماء مغلي ونشرب كوب منه علي الريق، وهو يساعد في التخلص من المياه الزائدة والفضلات في الجسم، وتنظيف الكلي من السموم.

ثالثا منقوع الثوم

ننقع 5 فصوص ثوم فى ليتر ماء لمدة اسبوعين، ثم يتم تناول ملعقة منها قبل الغداء وأخرى قبل العشاء، وهذه الوصفة تنظف الكبد وتعذيب الدهون وتطردها من الجسم مع السموم وتقوى المناعة.

رابعا وصفة ورق اللورا والكمون

يتم غلى ٦ ورقات لورا مع ملعقة صغيرة من الكمون فى ليتر ماء، ونتركه يغلى لمدة ساعة، ثم يتم تناوله دافئا، وهذا المشروب يحرق الدهون سريعا ويعالج اضطرابات الهضم ويقلل الشعور بالجوع.

خامسا مغلي الشعير

يتم غلى ملعقة شعير فى كوب ماء، ويتم تناولها قبل النوم، تعمل على كبح الشهية لفترات طويلة.

سادسا منقوع اللبان الدكر

تنقع ملعقة صغيرة من اللبان الدكر فى كوب ماء ونتركهم ليلة كاملة لمدة ١٢ ساعة، ويتم تناوله على الريق حيث ينظم الشهية ويطرد السموم من الجسم ويساعد على حرق الدهون كما يعمل على مقاومة الالتهابات.

6 وصفات طبيعية تساعد على حرق الدهون بالجسم

نصائح مهمة لحياة صحية

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

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