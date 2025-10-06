وزيرة التخطيط: تجربة الجامعات الدولية مهمة جدا في مصر

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الجامعات دائما ما تفتح أبواب للصداقة والشراكة في العالم أجمع.

وأضافت على هامش احتفال الجامعة الألمانية الدولية بتخريج دفعة 2025، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم الشباب بشكل كبير، لافتة إلى أن تجربة الجامعات الدولية مهمة جدا في مصر.

وأشارت المشاط إلى ان وجود الجامعة الألمانية الدولية على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، البقعة التي لها خصوصية، هو أكبر دليل على اهتمامنا بالمستقبل ووظائف المستقبل.

ووجهت المشاط مجموعة نصائح للخريجين وقالت:"يجب ان تستمتعوا بما حققتموه وتفكروا بترو في المستقبل، الكفاءة مهمة جدا وهي تأتي بالتعليم والتعلم، ويجب أن تنموا علاقاتكم وأن تكون لديكم ثقة بما حققتموه وبالمهارات التي اكتسبتموها".

حضر الحفل، السفير الألماني بالقاهرة، والدكتور أشرف منصور رئيس الجامعة الألمانية والرئيس المشارك للجامعة الألمانية الدولية، وعدد من الشخصيات الألمانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.