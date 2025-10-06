خالد العناني يفوز بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو

فاز الدكتور خالد العنانى، بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، كأول عربى ومصرى يفوز برئاسة المنظمة الأممية.

وكان عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عقد اليوم الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥، لقاءً مع كريستينا بوغدان المندوبة الدائمة لجمهورية مولدوفا لدى منظمة اليونسكو والرئيس الحالي لمجموعة دول شرق ووسط أوروبا، وذلك في إطار مواصلة مشاوراته مع عدد من المندوبين الدائمين بالمنظمة خلال زيارته إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي وقيادة جهود حملة المرشح المصري لمنصب مدير عام المنظمة.

