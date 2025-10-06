انتخاب خالد فكري رئيسًا لشعبة المخابز بغرفة القاهرة

دعا أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، أعضاء شُعبة أصحاب المخابز لعقد جلسة إجراءات عاجلة لانتخاب رئيس الشُعبة خلفًا لعطية حماد الذي اعتذر عن استكمال دورته كرئيس للشُعبة نظرًا لظروفه الصحية في خطاب رسمي موجّه لـ" أيمن العشري" وهو ما وافق عليه، داعيًا الشُعبة لعقد جلسة إجراءات لاستكمال هيئة مكتبها حتى تستطيع الشُعبة استكمال مشوارها في التحدث باسم قطاعها ومناقشة كل ما يتعلق به ومقترحات التطوير والتنمية.



وخلال جلسة الإجراءات التي حضرها محمد تمّام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، وحمدي عبد المنعم مستشار الأمين العام للغرفة أعادت الشُعبة تشكيل منصبي الرئيس والسكرتير العام من هيئة مكتبها بعد اعتذار عطية حماد، واختيار خالد فكري رئيسًا، والذي كان يشغل منصب السكرتير العام للشُعبة، بينما تم اختيار بركة شعبان سكرتيرًا عامًا بالتزكية.



وأكّد أيمن العشري أنه يتمنى التوفيق لهذه الشُعبة التي تمثل قطاعًا مهمًا يَمَس الشارع المجتمعي ولها أهمية خاصة، وأن الغرفة داعمة لكل الشُعب التجارية من أجل تحقيق التطوير والتنمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

من جانبه وجّه عطيه حماد رئيس الشُعبة السابق التحية والتقدير لمجلس إدارات الغرفة السابقة والمجلس الحالي والجهاز التنفيذي للغرفة ولمجلس إدارة شُعبة المخابز على التعاون خلال الفترة السابقة، وأنه يتمنى للشُعبة كل التوفيق والسداد وأنه لن يتأخر عن أي مشورة تُفيد هذا القطاع.

الشكر لـ"عطية حماد" على جهودة خلال الفترة الماضية



وفي الوقت ذاته وجه خالد فكري رئيس شُعبة المخابز الجديد الشكر لـ"عطية حماد" على جهوده خلال الفترة السابقة في خدمة قطاع المخابز، وأيضًا لمجلس إدارة الشُعبة على ثقتهم بانتخابه رئيسًا، وأن الفترة القادمة ستشهد جهودًا مُكثفة من أجل استكمال مسيرة الشُعبة في خدمة قطاعها وتوصيل مطالب هذا القطاع ومقترحاته لمجلس إدارة الغرفة من أجل التواصل مع كافة الجهات المعنية لتنمية هذا القطاع.

وأعلن مجلس إدارة الشُعبة أنهم خلف رئيس الشُعبة الحالي كما كانوا خلف رئيس الشُعبة السابق من أجل تحقيق تطوير وتنمية قطاعهم في المرحلة القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.